Nunes diz que prefeitura 'é muito preparada' após chuva alagar ruas e metrô

O prefeito Ricardo Nunes (MDB) afirmou neste sábado (25) que a cidade de São Paulo é "muito preparada" para as chuvas. A fala vem após um forte temporal deixar ruas e até uma estação de metrô alagados nesta sexta-feira (24).

O que aconteceu

Nunes afirmou que a prefeitura deu "resposta muito rápida" para os transtornos causados pela chuva. Ele destacou investimentos feitos em drenagem e proteção de encostas e disse que a cidade voltou ao normal mais rápido do que em temporais anteriores.

Prefeito responsabilizou o alto volume de chuvas pelos alagamentos, mas disse que a prefeitura é "muito preparada". "O volume de chuva é muito grande, um quilômetro de água, num curto espaço de tempo. Com todo esse volume de água, evidentemente, temos problemas. Mas todas as ações que a prefeitura fez deram resultado", defendeu Nunes.

Temporal desta sexta foi o mais intenso, em 24 horas, desde 1988. Segundo o Climatempo, o acumulado de chuva somou 124 milímetros, quase 50% dos 257,3 mm esperados para todo o mês de janeiro.

Chuva causou grandes alagamentos e transtornos. O temporal inundou ruas e a estação Jardim São Paulo-Ayrton Senna, da linha 1-Azul do metrô, enquanto quase 140 mil residências ficaram sem fornecimento de energia na capital. Parte do teto do shopping Center Norte também desabou.

"Não tinha o que fazer", disse prefeito sobre alagamento na estação Jardim São Paulo. Ele ainda declarou que eventos do tipo ficarão mais frequentes com mudanças climáticas. "Com aquele volume de água ali, não tinha o que você fosse fazer pra evitar de evitar os danos. Infelizmente, são situações do clima."

Temporal ocorreu na semana em que a cidade registrou o dia mais quente do ano. Na terça-feira (21), os termômetros chegaram a marcar 34,5º.

O temporal foi causado por uma combinação de calor e umidade ao longo da semana. Este cenário gera nuvens muito carregadas que despejam chuva intensa, informou a empresa de meteorologia MetSul.

Prefeito e governador, Tarcísio de Freitas (Republicanos), participaram juntos de uma missa na Catedral da Sé, no Centro, em comemoração aos 471 anos de São Paulo. Ambos fizeram breves falas em exaltaram o "espírito acolhedor" da capital e pediram bênçãos para a cidade. Mais cedo, Nunes participou de ato cívico pela data e acompanhou a colocação de flores nos pés do monumento aos fundadores da cidade, no Pateo do Collegio, no Centro.

25.jan.2025 - Prefeito e governador participaram juntos de uma missa na Catedral da Sé, no Centro, em comemoração aos 471 anos de São Paulo Imagem: Bruno Luiz/UOL

Enel diz que restaurou energia de 85% dos afetados

Havia cerca de 26.462 imóveis sem energia na capital paulista até as 8h30 deste sábado (25), segundo a Enel. O pico ocorreu por volta das 17h00, com 140.997 imóveis sem energia na capital e 179.667 no estado.

Pela primeira vez, a Defesa Civil enviou "alerta severo" para celulares na cidade. Todos os celulares com tecnologia 5G ou 4G receberam os alertas, segundo o órgão. Em todo o estado, esta foi a 19ª vez que os alertas foram enviados.