Jiboia aparece em rua de Copacabana e jovem a pega com as próprias mãos

Uma jiboia apareceu em uma rua do bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro, na noite de ontem. Um jovem resolveu agir e pegou a cobra com as próprias mãos.

O que aconteceu?

O réptil apareceu no início da noite na rua, em um cruzamento de Copacabana. Por se tratar de uma jiboia adulta, o tamanho da cobra assustou pedestres e frequentadores de estabelecimentos da região.

O jovem Benjamin Soares, de 17 anos, foi até a cobra e a pegou com as duas mãos, utilizando apenas a própria camisa para ter estabilidade. Ele postou um relato nas redes sociais após o ocorrido.

Eu estava em Copacabana por volta das 7h30, 8h, quando escutei um grito de mulher. Achei que era um ladrão, mas fiquei atento, não achei nada, e então vi que tinha muita gente olhando em uma direção. Eu perguntei para um homem o que era, ele disse que era uma cobra, eu não acreditei, mas resolvi ir lá pegar. Benjamin Soares

Dito e feito. Benjamin pegou a cobra e a segurou com uma mão em cada extremo, atraindo a atenção de várias pessoas que passavam pelo local, que filmavam e fotografavam a ação incomum.

Sempre tive o sonho de criar uma cobra, e sempre vi Animal Planet, por isso me imaginava fazendo isso.

Benjamin disse que segurou a cobra por um tempo, e que as pessoas começaram a telefonar para os Bombeiros e outros órgãos de resgate de animais. Porém, segundo ele, como demoraram a aparecer e por cair uma chuva forte, ele resolveu entrar no carro do avô, que o levou até uma base dos Bombeiros.

O Corpo de Bombeiros confirmou ao UOL que a jiboia foi levada até o quartel da corporação em Copacabana. Após análise, foi verificado que a situação dela era estável e, por isso, a cobra foi solta em seu habitat natural, uma área de vegetação na mesma região da cidade.

Jiboias não têm veneno

As jiboias não são cobras peçonhentas, ou seja, não possuem veneno. Mas elas mordem e podem matar. Embora sempre tenha sido tratado como fato que as jiboias matam por estrangulamento, um estudo publicado há 10 anos derrubou esse mito e demonstrou que, na verdade, elas tiram a vida de suas vítimas provocando uma parada circulatória.

Caso você encontre uma cobra, evite pegá-la. ligue para o Corpo de Bombeiros da sua cidade ou outros órgãos que lidam com animais, como o CCZ (Centro de Controle de Zoonoses).