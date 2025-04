GM vai interromper produção de vans elétricas em Ontário para se ajustar à demanda do mercado

Por Kalea Hall e David Shepardson

DETROIT (Reuters) - A GM está interrompendo temporariamente a produção de sua van comercial elétrica em sua fábrica de montagem em Ontário, no Canadá, devido à lentidão das vendas, segundo a empresa e o sindicato que representa os trabalhadores da fábrica.

Como resultado, a montadora de Detroit está demitindo temporariamente 1.200 trabalhadores na fábrica, de acordo com o Unifor, sindicato que representa os trabalhadores. A empresa informou que a paralisação não está relacionada às tarifas automotivas recentemente impostas.

A GM disse que está fazendo "ajustes operacionais e de emprego para equilibrar o estoque e alinhar os cronogramas de produção com a demanda atual" na fábrica de montagem CAMI, onde fabrica as vans elétricas Chevrolet BrightDrop.

As demissões em massa começarão em 14 de abril, de acordo com o sindicato, e os trabalhadores retornarão em maio para uma produção limitada. A produção será temporariamente interrompida até outubro de 2025. Durante o tempo de inatividade, a GM disse que planeja reequipar a fábrica para se preparar para a produção das vans BrightDrop modelo ano 2026.

Quando a produção for retomada em outubro, a fábrica vai operar em um único turno, o que resultará na demissão por tempo indeterminado de quase 500 trabalhadores, segundo o sindicato.

A montadora disse em um comunicado que "continua comprometida com o futuro da BrightDrop e da fábrica CAMI e dará suporte aos funcionários durante a transição. Esse ajuste está diretamente relacionado à resposta à demanda do mercado e ao reequilíbrio do estoque. A produção da BrightDrop e a montagem de baterias para veículos elétricos permanecerão na CAMI".

Lana Payne, presidente nacional da Unifor, chamou a mudança de "um golpe esmagador para centenas de famílias trabalhadoras de Ingersoll e região que dependem dessa fábrica" em comunicado.

A GM vendeu 274 vans BrightDrop no primeiro trimestre, acima das 256 reportadas no primeiro trimestre de 2024.

(Reportagem de David Shepardson em Washington e Kalea Hall em Detroit)