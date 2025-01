Governo condena 'desrespeito aos direitos fundamentais' de brasileiros deportados dos EUA

O Brasil condenou neste sábado (25) o que chamou de "desrespeito aos direitos fundamentais" de cerca de 80 imigrantes ilegais brasileiros deportados dos Estados Unidos, que foram algemados durante a viagem.

A Polícia Federal (PF) informou que um voo procedente dos Estados Unidos aterrissou na noite de ontem em Manaus com 88 brasileiros a bordo. O governo do Amazonas contabilizou mais tarde 79 pessoas deportadas.

Este é o primeiro episódio de tensão entre os governos do novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e de Luiz Inácio Lula da Silva, que manifestou seu desejo de preservar a "relação histórica" entre Washington e Brasília no dia da posse de Trump, em 20 de janeiro.

O Ministério da Justiça ordenou "a retirada imediata das algemas" quando o avião chegou ao país, e repudiou o que chamou de "flagrante desrespeito aos direitos fundamentais" dos seus cidadãos.

Uma fonte do governo brasileiro explicou ontem à AFP que a deportação "não tem uma relação direta" com a operação contra imigrantes ilegais iniciada nos Estados Unidos após a posse de Trump.

"Este voo está inserido em outro contexto: um acordo bilateral entre Brasil e Estados Unidos de 2017, que permanece em vigor" e que já resultou em expulsões em anos anteriores, disse a fonte.

- 'Garantia da soberania' -

A aeronave tinha como destino Belo Horizonte, mas devido a um problema técnico teve que aterrissar em Manaus, cidade prevista originalmente como escala.

"Os brasileiros que chegaram algemados foram imediatamente liberados das algemas", informou a PF, "em garantia da soberania brasileira em território nacional".

As autoridades forneceram colchões, atendimento médico e água para os passageiros, que precisaram permanecer a noite toda em uma sala do aeroporto.

O presidente Lula ordenou neste sábado que um avião da Força Aérea fizesse o transporte dos deportados para o seu destino final. O voo chegou às 21h10 a Belo Horizonte segundo a Força Aérea.

Nos primeiros dias de seu mandato, Trump ordenou várias medidas contra a migração ilegal, incluindo deportações, o envio de tropas à fronteira com o México e a prisão de 538 pessoas em situação irregular, conforme relatado pela Casa Branca.

Nesta sexta-feira, 265 pessoas foram deportadas dos Estados Unidos para a Guatemala, embora as autoridades de ambos os países não tenham esclarecido se estas faziam parte do grupo dos 538 presos.

Trump atacou durante sua campanha os imigrantes ilegais, descrevendo-os como "selvagens", "animais" e "criminosos". O republicano prometeu a maior campanha de deportações da história dos Estados Unidos, onde vivem cerca de 11 milhões de pessoas em situação irregular.

Uma fonte do governo brasileiro disse que os deportados que chegaram hoje a Manaus viajaram "com seus documentos pessoais", o que mostra que estavam "de acordo" com o retorno ao país. Eles poderão "permanecer em liberdade" no Brasil, após terem sido detidos nos Estados Unidos com "decisão final de deportação sem possibilidade de recurso", detalhou a fonte.

