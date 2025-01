Celeiro de golpes: acesso a dados das redes sociais é 'irrelevante'

Esta é a newsletter Mídia e Marketing. Inscreva-se gratuitamente para receber no seu email toda sexta. Conheça as demais newsletters do UOL. São dezenas de opções sobre os mais variados assuntos para a sua escolha.

No começo do ano, a Meta anunciou que acabará com o sistema de checagem de fatos feita por terceiros —ou seja, a desinformação e a disseminação de conteúdos falsos vão continuar crescendo nas redes sociais.

Toda a sociedade sofre com as consequências, mas as marcas também enfrentarão muitos riscos em anunciar dentro de ambientes considerados 'não-seguros'.

Nestes lugares, as pessoas são constantemente suscetíveis a golpes e isso impacta diretamente as relações de consumo: um estudo da Silverguard aponta que nada menos do que 8 a cada 10 golpes aplicados começam nas redes sociais e de mensageria da Meta, por exemplo.

E os dados, principalmente relacionados às marcas e anunciantes, estão cada vez mais escassos.

Segundo o ITD (índice de transparência de dados das plataformas de redes sociais), criado pelo NetLab UFRJ, nenhuma plataforma avaliada alcança uma pontuação ideal no que diz respeito às medidas de transparência e de acesso a dados e à qualidade dos dados retornados.

No estudo, foram analisados 40 parâmetros, em diferentes critérios, das seguintes redes: YouTube, Facebook, Instagram, X/Twitter, Telegram, TikTok, Kwai e WhatsApp.

De todas essas plataformas, apenas o YouTube possui dados que podem ser considerados 'satisfatórios' (veja abaixo):

ITD (índice de transparência de dados das plataformas de redes sociais), criado pelo NetLab UFRJ Imagem: Reprodução

Para ampliar o debate sobre o tema, a Abap (associação brasileira das agências de publicidade) realizou nesta semana um evento para divulgar os números do relatório produzido pelo NetLab UFRJ, laboratório de estudos de internet e redes sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O estudo foi criado a pedido da Senacom (Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública).

O webinar, apresentado por Marie Santini (fundadora do NetLab) e Marcio Borges (pesquisador do NetLab e vice-presidente da agência WMcCann), focou na metodologia do relatório e apresentou números finais do estudo.

Os mecanismos de hoje deixam todos vulneráveis. Nada é rastreável. É quase um incentivo para os golpistas. E, muitas vezes, transferimos a responsabilidade para os usuários. No momento, estamos apenas pedindo transparência. Precisamos reconhecer que o problema existe para tentar saná-lo.

Marcio Borges, vice-presidente da agência WMcCann Precisamos de outros porta-vozes, outros disseminadores deste conteúdo. As pessoas precisam entender o que está acontecendo. Um dos pontos mais complicados é a descredibilização de todas as instituições e de todos os especialistas.

Marie Santini, fundadora do NetLab Os dados completos e a metodologia podem ser encontrados no site do laboratório.

