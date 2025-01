Rápidas mudanças de Trump no governo dos EUA geram preocupação entre funcionários federais

Por Tim Reid

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e sua equipe agiram com uma rapidez impressionante para começar a remover ou afastar centenas de funcionários do governo, ao mesmo tempo em que ele também procurou dar a si mesmo o poder de demitir centenas de milhares de outros.

O presidente republicano está no cargo há menos de uma semana, mas a bola de demolição que ele já levou para partes do governo dos EUA causou choque em grande parte da burocracia federal norte-americana.

No Conselho de Segurança Nacional, 160 funcionários foram mandados para casa. Cerca de 20 advogados de carreira sênior do Departamento de Justiça foram transferidos. Diretores da Guarda Costeira dos EUA e da Administração de Segurança dos Transportes foram demitidos, juntamente com outros funcionários.

Escritórios do governo voltados para a diversidade da força de trabalho estão sendo permanentemente fechados, com a equipe em licença, enquanto decretos que anulam política do governo Biden deixaram muitos funcionários incertos quanto ao seu futuro.

Trump disse na terça-feira que também planeja demitir mais de 1.000 funcionários nomeados por seu antecessor democrata Joe Biden.

A Casa Branca não respondeu a um pedido de comentário sobre as preocupações dos funcionários públicos.

Durante a campanha para a eleição presidencial, Trump frequentemente prometeu reduzir o tamanho do governo e livrá-lo de burocratas considerados insuficientemente leais à sua agenda política.

Ainda assim, o ritmo das medidas rápidas e coordenadas de Trump visando os trabalhadores de uma série de agências governamentais surpreendeu os funcionários federais em Washington e até mesmo os sindicatos do setor público que passaram meses antecipando a chegada de Trump.

"Muitas pessoas não esperavam que ele agisse de forma tão ampla", disse Don Quinn, um advogado trabalhista que representa funcionários federais. "Portanto, há definitivamente um sentimento de descrença. Há medo -- as pessoas estão preocupadas com seu sustento, estão preocupadas com suas famílias."

Steve Lenkart, diretor executivo da Federação Nacional de Funcionários Federais, enfrentou uma reação semelhante quando se dirigiu a um grupo de 30 funcionários federais em uma aula que estava ministrando na quinta-feira. "Foi um silêncio atordoante", disse Lenkart, cujo sindicato representa 110.000 funcionários. "Todos estão em pânico."

Lenkart apontou para agências menos conhecidas, como a TSA, onde geralmente leva meses até que um novo governo substitua a liderança, que foram alvo do primeiro dia completo de Trump no cargo, na terça-feira.

ESCRITÓRIOS DE DIVERSIDADE FECHADOS

A comandante da Guarda Costeira, almirante Linda Lee Fagan, primeira líder feminina uniformizada de um ramo das Forças Armadas, foi removida em parte pelo que um funcionário do Departamento de Segurança Interna disse ser o foco excessivo dela em políticas de diversidade, equidade e inclusão.

Em um memorando divulgado na terça-feira, o governo Trump disse que todos os funcionários dos escritórios federais do DEI seriam colocados em licença remunerada até as 17 horas de quarta-feira, porque seus escritórios seriam fechados.

Os chefes das agências federais foram solicitados a identificar até sexta-feira os funcionários em período probatório ou que tenham servido menos de dois anos. Esses funcionários são mais fáceis de demitir. Trump também congelou as contratações federais, exceto para empregos militares, de fiscalização de imigração, segurança nacional e segurança pública.

Os 160 membros da equipe do Conselho de Segurança Nacional foram instruídos, durante uma breve ligação na quarta-feira, a entregar seus dispositivos e crachás e ir para casa, disse um ex-funcionário do NSC. Eles eram pessoas destacadas para a agência do Departamento de Estado, do Pentágono e de outras partes do governo dos EUA.

"Foi uma surpresa e um choque para as pessoas", afirmou outro ex-funcionário que conversou com ex-colegas que estavam na ligação.

Outro ex-funcionário do NSC disse que, embora não tenha sido explicitado na ligação, foi amplamente assumido que o novo governo acredita que o NSC abriga muitos que considera parte do que Trump chama de "estado profundo", cuja lealdade a ele tem sido questionável.

Trump assinou decreto esta semana que tornaria mais fácil demitir funcionários federais ao reclassificar seu status de trabalho -- uma ordem que preocupa mais esses funcionários.

O National Treasury Employees Union, que representa 150.000 funcionários em 37 agências e departamentos federais, processou Trump e outras autoridades da administração na segunda-feira no tribunal distrital federal de Columbia, buscando bloquear a ação.