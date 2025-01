Plano Safra vai estimular produção maior de alimentos da cesta básica, diz Fávaro

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou nesta sexta-feira que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva determinou que a pasta desenvolva um novo Plano Safra que seja capaz de gerar produção maior de alimentos que chegam à mesa da população, na esperança de que isso possa reduzir os preços.

Lula determinou que a ministério comece a discutir um "novo Plano Safra" que estimule mais os produtos que chegam na mesa da população, afirmou o ministro em entrevista a jornalistas após participar de reunião com o presidente para discutir formas de reduzir a inflação dos alimentos.

Também presente na entrevista, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, afirmou que o país precisa também aumentar a produtividade do pequeno e do médio agricultor e que o governo está concentrado em apoiar o produtor com "crédito suficiente e barato e concentrar na produção de alimentos da cesta básica".

(Por Lisandra Paraguassu)