Nunes estava vendo outras demandas, diz vice sobre chuvas em SP

O vice-prefeito de São Paulo, Mello Araújo (PL), disse que o prefeito Ricardo Nunes (MDB) não apareceu para falar sobre as fortes chuvas que atingiram a cidade porque estava "vendo outras demandas".

O que ele disse

Nunes não apareceu nas redes sociais por estar no meio de uma reunião, explicou Mello. "Ele, inclusive, pediu para eu dar entrevista porque está no meio de uma reunião. Ele não apareceu nas redes sociais porque está vendo outras demandas", disse ele, em entrevista à CNN Brasil nesta sexta-feira (24).

Ele também não isentou o papel da população na limpeza da cidade. "Outra coisa que a gente precisa falar é que as pessoas precisam contribuir com a limpeza. Nós, constantemente, temos falado da forma como as pessoas colocam o lixo. É um trabalho incansável a limpeza feita todos os dias na cidade. As pessoas não colaboram e jogam o lixo no local errado".

Eventos do aniversário da cidade, como a final da Copinha entre São Paulo e Corinthians, estão mantidos, diz Mello. "Não temos nada cancelado. Nenhum cancelamento à vista. Chuva veio forte, mas diminuiu bastante. Vamos acompanhar o desenrolar do dia e da noite para ver se tem alguma alteração".

Chuvas na capital

A cidade de São Paulo entrou em estado de atenção em razão das fortes chuvas que atingiram o município na tarde de hoje. O temporal inundou ruas e a estação Jardim São Paulo-Ayrton Senna, da linha 1-Azul do metrô, enquanto quase 140 mil residências ficaram sem fornecimento de energia na capital. Parte do teto do shopping Center Norte também desabou.

A capital registrou 122 mm em apenas três horas, o que corresponde a 47,42% dos 257,3 mm esperados para o mês inteiro, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências). Cada milímetro de chuva corresponde a um litro por metro quadrado, ou seja, aquela quantidade de água, se despejada sobre uma superfície plana de um metro quadrado, formaria uma lâmina de água de um milímetro de altura.

Ao todo, o Corpo de Bombeiros recebeu 20 chamados para enchente e inundação. Também houve um chamado para queda de árvore e outros três para desmoronamento no período das 15h30 e 17h na capital e região metropolitana, segundo a corporação. Não há registros de vítimas nem deslizamentos.