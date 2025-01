Ônibus é o transporte mais usado por brasileiros para ir ao trabalho

Um levantamento da Ticket e RB mostrou que o ônibus é o meio de transporte mais usado pelos brasileiros para ir ao trabalho.

O que aconteceu

A pesquisa foi feita com cerca de quatro mil pessoas em todo país. Cerca de 35% responderam que o ônibus é o mais utilizado no trajeto ao trabalho, seguido por carro particular, com 30%, e a moto, com 11%. Além deles, foram mencionados trem e metrô (8%), carros de aplicativo (4%), bicicleta (3%) e outras opções (9%).

Região Norte é a que tem maior uso de ônibus para o deslocamento, com 43%. No Centro-Oeste e Nordeste, o padrão é o mesmo e o modal lidera com folga, sendo citado por 41% das pessoas.

Em todo Brasil, o transporte público se destaca como o principal meio de mobilidade. Segundo a pesquisa, 74% das pessoas que o utilizam dependem desse recurso para chegar ao trabalho.

O Sul é o único local onde o carro particular é o mais usado pela população para ir ao trabalho. A região também é a que tem o tempo de deslocamento mais rápido em todo o Brasil, enquanto o Sudeste tem o maior número de pessoas que gastam mais de uma hora no trajeto.

Sudeste é a localidade em que as pessoas mais utilizam trem e metrô (13%). "Em grandes centros urbanos, como os da região Sudeste, modais como trem e metrô são fundamentais para atender à alta demanda de trabalhadores, oferecendo alternativas rápidas e eficientes frente ao trânsito intenso'', explica André Martins, Diretor da Unidade de Vale-transporte da Ticket.

Falta de alternativa motiva escolha dos meios de transporte, dizem entrevistados. Segundo a pesquisa, além da falta de opção, pessoas disseram levar em consideração a rapidez, custo e conforto.