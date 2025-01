Da 'gringa' para o Brasil: confira 9 lançamentos de beleza dessa temporada

Skincare, make, perfumaria e produtos para os cabelos estão entre os lançamentos de beleza de marcas gringas que prometem dar o que falar nessa temporada.

Quando o assunto é cuidado com a pele, Drunk Elephant traz produtos que ajudam na recuperação e na melhora da aparência dos poros e linhas. Já as novidades de maquiagem da Kylie Cosmetics e Lâncome prometem hidratação e longa duração.

A marca Tangle Teezer, que já conquistou celebridades como Victoria Beckham e Emma Watson, lançou um novo modelo das escovas desembaraçadoras que busca misturar elegância e funcionalidade: The Ultimate Detangler. Por último, os perfumes da Clean Reserve prometem sensação de frescor e limpeza. Confira a nossa seleção a seguir.

Drunk Elephant

Recupera a pele cansada e ressecada;

Tem fórmula com fermento de chá verde e ácidos ômega, para atenuar sinais de envelhecimento da pele e manter uma hidratação duradoura.

Melhora a textura e aparência de rugas, linhas finas e poros;

A marca indica usar à noite, em conjunto com o Lala Retro.

Clean Reserve

Faz parte da coleção Clean Classic, com fragrâncias lineares, que permitem que o perfume siga intacto durante o dia;

Mistura frutas cítricas frescas com âmbar e almíscar; já as notas de coração são florais que dão sensação de limpeza.

Também faz parte da coleção Clean Classic, com fragrâncias duradouras;

O perfume tem elementos revigorantes de bergamota picante e maçã verde tônica, além de notas de jasmim, lírio do vale, lavanda, flor de laranjeira e almíscar.

Kylie Cosmetics





Deixa os lábios mais volumosos e promove até 12 horas de hidratação;

Tem uma tecnologia chamada Bouncy-Wrap, que envolve os lábios em uma sensação confortável de gel.

Lâncome

Promete lábios 35% mais hidratados após 24 horas;

Ajuda a dar volume e brilho aos lábios.

Duração de até oito horas, segundo a marca;

Com acabamento matte, não borra nem transfere a cor.

Versátil, pode ser usado como sombra, blush e iluminador;

Tem um aplicador com toque suave e oferece até 16 horas de uso.

Tangle Teezer

Possui 325 cerdas flexíveis e duas camadas -- uma mais longa que remove os nós e uma mais curta para deixar os fios mais hidratados;

Indicada para desembaraçar cabelos molhados que ficam mais elásticos.

