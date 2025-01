Jovem morto em assalto em Pinheiros: vídeo mostra namorados sendo agredidos pelos ladrões

Imagens de uma câmera de monitoramento da rua Rua Joaquim Antunes, em Pinheiros, zona oeste de São Paulo, mostram o momento em que dois criminosos assaltam e atiram contra o jovem Vitor Rocha e Silva, de 23 anos, na tarde desta quinta-feira, 23. O rapaz, que estava acompanhado do namorado, Felipe Lobato, de 25, foi socorrido e levado ao Hospital das Clínicas, mas não resistiu.

O registro mostra os dois (ambos de camiseta, shorts e chinelo) descendo uma escada e andando pela calçada (no canto direito da gravação). Cerca de um minuto depois, ao fundo da imagem, é possível ver uma movimentação e uma luta corporal de um grupo de pessoas, que sãos os dois assaltantes e as duas vítimas.

É possível ver Silva, de camiseta clara, correndo e indo chão. Lobato, de camiseta escura, se agacha e acolhe o companheiro, que permanece deitado.

Um dos assaltantes abordou o casal e anunciou o assalto, pedindo os celulares e as senhas dos dois. Os aparelhos foram entregues. As vítimas disseram, porém, que não se lembravam das senhas e passaram a ser agredidas. Neste momento, segundo a Polícia Militar, aparece o segundo criminoso, em uma moto azul.

Os namorados reagiram e entraram em luta corporal com os bandidos. Na sequência, o homem que espancava Silva atirou. Um dos disparos atingiu o rapaz do lado direito do tórax, e ele caiu. Outra bala machucou seu antebraço. Já Lobato teve ferimentos no joelho e acima do queixo por causa das agressões.

A dupla de assaltantes fugiu logo após os disparos. O caso foi levado para o 14° Distrito Policial, em Pinheiros.

"Tentei reanimar, estancar o sangue, reanimar, reanimar, reanimar. A gente ficou mais cinco minutos reanimando. Outras pessoas tentaram ajudar, até que chegou a ambulância. Ele já entrou na ambulância muito mal", contou ao Estadão Lobato, que trabalha na área de recrutamento para tecnologia. "Perdi o amor da minha vida por um telefone."

Quem era Vitor Rocha e Silva

Vitor Rocha e Silva era natural de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Ele morava na cidade com o namorado, e trabalhava de forma remota em uma empresa de sistemas de informação.

Formado em Relações Internacionais pela Universidade Federal de Uberlândia, informava nas redes sociais que tinha interesse em atuar profissionalmente nas áreas de tecnologia, logística e comércio exterior, e já possuía experiência com operações de exportação e importação.

Nas redes sociais, gostava de publicar fotos das viagens que fazia pelo Brasil e também para locais turísticos de países da Europa, como Itália, Espanha e França.

Silva havia acabado de voltar de uma viagem para Belém (PA), que havia feito com Lobato. O casal estava em São Paulo a passeio, e hospedado na casa de uma tia, onde planejavam ficar até sábado, (Colaboraram Fábio Grellet e Juliana Domingo de Lima)