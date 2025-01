Hamas anuncia 4 mulheres reféns a serem libertadas em segunda troca com Israel

O grupo militante palestino Hamas anunciou na sexta-feira os nomes de quatro militares mulheres israelenses reféns que serão libertadas em troca de prisioneiros palestinos na segunda troca do acordo de cessar-fogo em Gaza.

Karina Ariev, Daniella Gilboa, Naama Levy e Liri Albag serão libertadas no sábado, disse o grupo.

A troca, que deve começar no sábado à tarde, segue-se à libertação, no primeiro dia do cessar-fogo, no domingo passado, de três mulheres israelenses e 90 prisioneiros palestinos, a primeira troca desse tipo em mais de um ano.

O gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu confirmou que a lista havia sido recebida dos mediadores.

A mídia israelense informou que a lista de reféns a serem libertadas não estava em linha com o acordo original, mas não ficou imediatamente claro se isso teria algum impacto sobre a troca planejada.

Na primeira fase de seis semanas do cessar-fogo em Gaza, Israel concordou em libertar 50 prisioneiros palestinos para cada soldado libertado, segundo as autoridades. Isso sugere que 200 prisioneiros palestinos seriam libertados em troca das quatro.

Desde a libertação das três primeiras mulheres no domingo e a recuperação do corpo de um soldado israelense desaparecido há uma década, Israel diz que 94 israelenses e estrangeiros continuam presos em Gaza.

O acordo de cessar-fogo, elaborado após meses de negociações intermitentes intermediadas pelo Catar e pelo Egito e apoiado pelos Estados Unidos, interrompeu os combates pela primeira vez desde uma trégua que durou apenas uma semana em novembro de 2023.

Na primeira fase, o Hamas concordou em libertar 33 reféns em troca de centenas de prisioneiros palestinos mantidos em prisões israelenses.

Em uma fase subsequente, os dois lados negociariam a troca dos reféns restantes e a retirada das forças israelenses de Gaza, que está em grande parte em ruínas após 15 meses de combates e bombardeios israelenses.

Israel iniciou a guerra após o ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023, quando os militantes mataram 1.200 pessoas e levaram mais de 250 reféns para Gaza, de acordo com os registros israelenses. Desde então, mais de 47.000 palestinos foram mortos em Gaza, segundo as autoridades de saúde do local.