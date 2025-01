Haddad deixa gabinete da Fazenda em SP após reunião com representantes do setor de energia

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deixou há pouco o gabinete da pasta, em São Paulo, sem falar com a imprensa. Durante à tarde, ele teve reunião com representantes do setor de energia.

Estavam presentes no encontro Mathieu Lebegue, representando a STOA; Liu Aquino, pela Echoenergia; Karin Luchesi, pela CPFL Energia; Adriana Waltrick da Spic Brasil; Thales Moraes, da Embaixada da França no Brasil, e Nicolas Touverez, como representante de organismos internacionais.

Por ora, não há novos compromissos na agenda de Haddad para os próximos dias.