Autoridades encontram restos mortais da 30ª vítima dos incêndios em Los Angeles

Os restos mortais de mais uma vítima dos incêndios que devastaram Los Angeles em janeiro foram encontrados na quarta-feira (2), o que eleva o número de mortos para ao menos 30, anunciaram as autoridades.

Os incêndios afetaram a região por várias semanas e se propagaram de forma descontrolada devido aos fortes ventos que alcançaram rajadas de até 160 km/h.

Uma equipe forense do condado de Los Angeles informou em um comunicado que "compareceu a Altadena para investigar possíveis restos humanos encontrados no local".

"Os seis membros da equipe de investigação determinaram que os restos mortais eram humanos", acrescenta a nota.

O balanço dos incêndios "sobe para 30 falecidos", completa o comunicado.

As chamas destruíram grande parte do bairro Pacific Palisades, onde muitas celebridades moram, assim como Altadena. A origem do incêndio ainda está sendo investigada.

Quase três meses após a tragédia, as autoridades californianas continuam limpando os escombros, alguns deles tóxicos, dos milhares de imóveis destruídos na região.

