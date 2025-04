Documentos da ditadura estão expostos a fezes de pombo no antigo IML do Rio

Com documentos relacionados às ditaduras do Estado Novo e do regime militar, a antiga sede do IML (Instituto Médico Legal) do Rio tem papéis expostos a fezes de pombo e com outros problemas de conservação, de acordo com especialistas que estiveram no local na última quinta.

O acervo foi descoberto no local durante visitas de especialistas e movimentos ligados à memória das vítimas da ditadura. A mais recente foi na última quinta e incluiu membros da seção fluminense do MPF (Ministério Público Federal). Neste mês, estão previstas mais quatro visitas focadas na documentação armazenada no local.

Desativado em 2009, o prédio na Lapa abriga material relacionado ao Estado Novo (1937-1945) e ao regime militar (1964-1985). Segundo o historiador Lucas Pedretti, que esteve no local, há itens em bom estado de conservação e outros armazenados precariamente —restos de fezes de pombo foram vistos sobre fichários com informações históricas.

Acervo de documentos tem gavetas amontoadas pelo chão. Imagens às quais o UOL teve acesso mostram ainda pilhas de livros que batem no teto em uma das salas.

Alguns documentos estavam em sacos de lixo. A maior parte dos papéis ainda não foi identificada. Entretanto, foram localizadas, por exemplo, fichas funcionais produzidas nos anos 1930 de agentes do Dops (Departamento de Ordem Política e Social). Segundo o Arquivo Nacional, o órgão funcionou como uma polícia política estadual no Estado Novo e no regime militar.

Imagens de presos e de perícias produzidas pelo Instituto de Criminalística Carlos Éboli integram a coleção. Os registros mostram pessoas presas em diversas delegacias do Rio e outras informações, de acordo com Felipe Nin, membro do coletivo Memória, Verdade, Justiça e Reparação, que esteve na última visita.

Questionada, a Polícia Civil do Rio, responsável pelo local, não se manifestou sobre o estado de conservação do material. Disse apenas que material só poderá ser acessado após acordo de cooperação. (leia nota abaixo)

Pedido de acesso público aos documentos

Ativistas querem que a documentação se torne pública. Integrantes do coletivo Memória, Verdade, Justiça e Reparação, Pedretti e Nin defendem que os itens, que serão identificados e contabilizados nas próximas visitas, sejam entregues ao Arquivo Público do estado do Rio para que possam ser consultados.

Polícia tem interesse em autorizar acesso completo aos documentos, segundo o UOL apurou. Entretanto, isso depende da assinatura de um acordo de cooperação técnica, o que não tem data prevista para acontecer. A expectativa é que o MPF ajude nesse processo.

O acesso aos documentos é objeto de inquérito civil do MPF (Ministério Público Federal). Na última quinta-feira, houve uma visita à unidade, mas não houve acesso aos documentos. Esse material só será acessado após assinatura de acordo de cooperação técnica com a interveniência do MPF

Documentos do IML ajudaram a esclarecer desaparecimentos

Grupo Tortura Nunca Mais localizou o paradeiro de 14 vítimas da ditadura nos anos 1990. A descoberta ocorreu após o grupo ser autorizado a consultar papéis armazenados no local. Documentos apontaram que os desaparecidos tiveram seus restos mortais levados para uma vala comum no cemitério Ricardo de Albuquerque, na zona norte do Rio.

Comissão Nacional da Verdade esclareceu o paradeiro de desaparecido com base em papéis do antigo IML. Joel Vasconcelos dos Santos era negro, militava no PCdoB (Partido Comunista do Brasil) e atuava no morro do Borel quando foi preso pela Polícia Militar, em 1971. As informações constam no relatório da Comissão Estadual da Verdade do Rio. Documentos indicaram que seus restos mortais também estão no cemitério Ricardo de Albuquerque.

Antiga sede do Dops, no centro do Rio, também abriga documentos. Desde 2013, ativistas lutam para que o prédio seja transformado em um centro de memória de direitos humanos —enquanto a polícia planeja construir ali o Museu da Polícia. Ontem, um ato em frente ao prédio reuniu dezenas de apoiadores da causa.

Imagine o que seria possível se a gente conseguisse recolher esses documentos, tratá-los e disponibilizá-los para consulta? Certamente, vamos encontrar informações e respostas, não só para desaparecidos políticos, mas para diversas pessoas desaparecidas

