Botafogo perde para Universidad de Chile (1-0) em sua estreia na Libertadores

O Botafogo, atual campeão da Copa Libertadores, sofreu um revés inesperado em sua estreia no Grupo A ao perder por 1 a 0 para a Universidad de Chile nesta quarta-feira (2), em Santiago.

Os donos da casa surpreenderam graças a um contra-ataque rápido em que o atacante argentino Lucas Di Yorio finalizou de pé direito no segundo tempo (59').

Com três pontos, a 'La U' divide a liderança do Grupo A com o Estudiantes, da Argentina, que venceu o venezuelano Carabobo por 2 a 0 na terça-feira.

