Sócio da Premiapão: Microfranquia é porta de entrada para empreendedor

Prestes a ver a chegada da sua primeira filha, o administrador Raphael Mattos começou a estudar possibilidades para abrir um negócio próprio e proporcionar mais conforto à sua família.



"O mercado de franquia estava acostumado a vender franquia pelo offline, pela feira", contou no "Divã de CNPJ", do Canal UOL. Filho do fundador da rede Camarão Camarada, Raphael começou a procurar projetos de franquia que tivessem investimento baixo, já que ele não tinha patrimônio acumulado para assumir um grande investimento.



Após tentar aprender como é a vida de um franqueado em um negócio que virou uma cilada, Raphael decidiu que poderia criar a própria franquia para pessoas que tinham pouco capital de investimento.



Como o investimento é de 10, 20 mil, a barreira de entrada é muito baixa, a gente consegue expandir de forma muito acelerada. Raphael Mattos



Em 2015, Raphael fundou a Premiapão, uma franquia que fornece espaço de mídia para empresas locais em sacos de pão. Os franqueados da rede fazem parcerias com empresas interessadas em anunciar e divulgar a marca nos sacos de pão, que são distribuídos gratuitamente em padarias parceiras. No primeiro ano do negócio, prospectando pela internet, a Premiãopão reuniu 100 franqueados.



90% dos nossos franqueados empreendem pela primeira vez com o nosso modelo de negócio. Eu costumo dizer que a microfranquia é a porta de entrada. Muita gente aprende a empreender com a microfranquia. Raphael Mattos



Atualmente com 200 franqueados na Premiapão, Raphael vê com bons olhos o papel que a sua empresa cumpre na vida dos empreendedores que decidem investir em uma microfranquia. "Muitos dos nossos franqueados passam dois anos, o contrato se encerra, o cara aprendeu a fazer dinheiro e vai fazer outra coisa, e eu acho isso muito bom".

Após um 'não' do SharkThank, empreendedor criou reality de negócios próprio

Raphael Mattos e seu sócio levaram um "não" dos jurados do reality de negócios "Shark Tank", contou o administrador no Divã de CNPJ. No programa, empreendedores apresentam seus negócios em busca de investimento de grandes empresários brasileiros, os "tubarões".



Em 2024, Raphael decidiu criar o próprio reality de empreendedores, o "Negócios em Choque". Com seu canal no YouTube sobre empreendedorismo e franquias, ele construiu autoridade no assunto e levou pra frente o desejo de investir em negócios que passaram pela fase de idealização, mas não sabem como crescer.



Eu quero uma empresa que já está funcionando, entre 5 e 20 funcionários, faturando de 400 mil a 2 milhões ano, mas que já está no joelho da curva da escala. [...] Bem montada, mas que não sabe rodar a franquia dela no mercado. Raphael Mattos



Com um grupo de mentores, o "Negócios em Choque" quer investir em 20 empresas com um fundo de 3 milhões na primeira rodada de investimentos. "A gente montou um programa mesmo, com pitch, a nossa bancada, estilo Shark Tank, os empreendedores vêm, trazem os produtos".



O grupo que o Raphael reuniu para orientar os negócios que serão escolhidos pelo fundo vão oferecer mais do que dinheiro. As empresas escolhidas terão acesso às conexões de mercado dos mentores, o conhecimento para fazer o negócio prosperar e mídia, "porque mídia hoje é ouro", diz Mattos.



Além da empresa já existir no mercado, o "Negócios em Choque" busca empreendedores que estejam dispostos a mudar, se necessário, para alcançar um próximo passo. "É mais importante investir em quem do que no quê".

