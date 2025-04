Como funciona o 'golpe da oração', aplicado em idoso no Rio de Janeiro

Um aposentado de 77 anos foi mantido refém por criminosos por cerca de duas horas depois de cair no golpe da oração em Itaboraí, no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Idoso foi abordado por um homem ao sair de agência bancária na manhã da última terça-feira. O homem ofereceu orações com a promessa de "multiplicar" o dinheiro do aposentado. O aposentado acreditou e entrou em um carro onde estavam outros dois criminosos, informou a Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro.

Durante mais de duas horas, o trio circulou pela cidade com o idoso no banco traseiro. Eles retiraram R$ 900 da carteira dele e tentaram usar seus cartões bancários, mas não conseguiram sacar mais valores porque o homem, segundo a polícia, não lembrava as senhas.

Um comerciante que presenciou o início da abordagem alertou a polícia. Com base na descrição repassada, os agentes localizaram e prenderam o principal suspeito. Ele foi conduzido à 71ª DP (Itaboraí), onde a vítima o reconheceu formalmente.

A Polícia Civil recuperou imagens de câmeras da região e identificou o carro usado no crime. Com apoio de outras delegacias, o veículo foi localizado em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Os outros dois homens conseguiram fugir.

Nas imagens, é possível ver o idoso (de boné) acompanhando o suspeito pela rua. Eles caminhando alguns metros até chegarem à esquina, onde os outros dois homens aguardavam dentro do carro. Num segundo momento, é possível ver a vítima entrando no veículo usado pelo grupo, que estava estacionado.

O suspeito preso permanece detido, segundo a polícia. As buscas pelos demais integrantes do grupo continuam.