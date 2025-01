Caixa Seguridade deve se beneficiar de Selic mais alta, diz JPMorgan

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - O ciclo de alta dos juros representa ventos favoráveis para a receita financeira da Caixa Seguridade, braço de seguros da Caixa Econômica Federal, disseram analistas do JPMorgan nesta sexta-feira, ao iniciar a cobertura do papel com recomendação de compra e preço-alvo de 18 reais.

"A receita financeira foi responsável por cerca de 28% dos resultados nos primeiros nove meses de 2024. Cerca de metade dos investimentos da Caixa Seguridade estão alocados em títulos de renda variável", disseram os analistas, liderados por Guilherme Grespan.

Os analistas do banco estrangeiro estimaram que cada variação de 100 pontos-base na taxa gere cerca de 40 a 50 milhões de reais em ganhos, 1% do lucro líquido.

"Portanto, um ciclo de alta de aproximadamente 500 pontos-base deve resultar em um impulso de 5% no lucro por ação (EPS)", afirmaram.

Também destacaram que a Caixa Seguridade oferece aos investidores acesso a produtos de seguros com alto retorno sobre o patrimônio (ROE) -- entre 20% e 70% -- e à extensa rede de distribuição da Caixa Econômica, com cerca de 3,3 mil agências e 150 milhões de clientes, que deve ajudar a capitalizar esse crescimento.

Por volta de 15h30, as ações da Caixa Seguridade subiam 1,66%, a 14,69 reais cada, enquanto o Ibovespa operava próximo da estabilidade.