Exportações do Japão crescem mais do que o esperado em dezembro em meio a temores por tarifas

Por Makiko Yamazaki

TÓQUIO (Reuters) - As exportações do Japão subiram pelo terceiro mês consecutivo em dezembro, uma vez que um iene fraco impulsionou o valor dos embarques, segundo dados divulgados nesta quinta-feira, embora um declínio no volume tenha ressaltado as dúvidas diante da imprevisibilidade da política comercial dos Estados Unidos.

Com o presidente dos EUA, Donald Trump, sinalizando planos de tarifas sobre as importações de parceiros comerciais, as empresas japonesas estão cada vez mais preocupadas com o fato de que as medidas protecionistas possam reduzir e interromper os embarques globais.

Algumas empresas com presença nos EUA estão se preparando para aumentar as operações no país, sinalizando um impacto nas exportações do Japão. Enquanto isso, as exportações para a China estão à mercê das restrições cada vez mais rígidas dos EUA para fazer negócios com a maior economia da Ásia.

"Como as tarifas de Trump e as possíveis medidas de retaliação podem prejudicar o comércio global, só precisamos esperar para ver o que acontecerá", disse Takeshi Minami, economista-chefe do Norinchukin Research Institute

As exportações do Japão em dezembro subiram 2,8% em relação ao mesmo mês do ano anterior, segundo dados do governo, superando a previsão mediana do mercado de 2,3%, mas desacelerando em relação aos 3,8% de novembro.

A demanda por equipamentos de fabricação de chips em Taiwan liderou as exportações por tipo, enquanto a queda de 3,8% do iene em relação ao dólar impulsionou o valor total.

Mas as exportações do Japão caíram 3% para a China e 2,1% para os EUA, os dois maiores parceiros comerciais do país.

As importações de dezembro aumentaram 1,8% em relação ao ano anterior, em comparação com uma previsão do mercado de 2,6% e uma queda de 3,8% em novembro.

Como resultado, o Japão teve um superávit comercial em dezembro de 130,9 bilhões de ienes (836,80 milhões de dólares), em comparação com a previsão de um déficit de 53 bilhões de ienes.

O Japão registrou o quarto déficit anual consecutivo, de 5,3 trilhões de ienes, em comparação com os 9,5 trilhões de ienes do ano anterior.

As exportações anuais aumentaram 6,2% e as importações subiram 1,8%

As perspectivas para a demanda externa têm sido obscurecidas pelos planos tarifários de Trump, que podem prejudicar o comércio internacional e desacelerar a recuperação econômica da China.