Cemitério onde Eunice Paiva foi enterrada terá visita em memória dela em SP

O Cemitério do Araçá, no bairro do Pacaembu, na zona oeste de São Paulo, vai ter um passeio parcialmente dedicado à memória de Eunice Paiva, enterrada no local em 2018.

O que aconteceu

Passeio guiado "Araçá e Suas Vozes" será realizado no domingo (26) às 10h. Entre os túmulos visitados está o de Eunice, advogada e ativista contra a ditadura militar. A história de Eunice e do marido dela, Rubens Paiva, morto pela ditadura, foi contada em livro por Marcelo Rubens Paiva e no filme "Ainda Estou aqui", indicado ao Oscar nesta quinta-feira (23). Fernanda Torres, que interpretou Eunice no filme, também foi indicada à estatueta de melhor atriz.

Mediação do passeio será feita pela historiadora Viviane Comunale e pelo pesquisador Thiago de Souza. "A vida de Eunice Paiva mostra a importância da memória. Visitando a sua história, entendemos muitas coisas sobre a formação do nosso país, passagens importantes, especialmente sobre regimes ditatoriais", afirmou Thiago em nota enviada pela Cortel SP, administradora do cemitério.

Eunice Paiva foi enterrada em 2018 no Cemitério do Araçá, em São Paulo Imagem: Jardiel Carvalho/Folhapress

O evento é gratuito, mas os ingressos para participação neste domingo já esgotaram. A Cortel SP informou que os passeios são mensais. Além do Araçá, onde a visita em memória a Eunice Paiva é realizada, o cemitério São Paulo também tem passeios guiados. Eunice Paiva morreu em 13 de dezembro de 2018, aos 89 anos.