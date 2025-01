Praia e cabelo bem cuidado: testei 2 cremes que protegem fios no verão

Para aproveitar as praias de Salvador, onde moro, minha bolsa já tinha óculos escuros, chapéu e protetor solar para a pele, mas faltava um produto específico para cuidar dos cabelos. Então resolvi testar dois cremes capilares que prometem proteger os fios de danos da exposição ao sol e à água salgada, das marcas Lola From Rio e Haskell.

Confira os benefícios e cuidados em usar esse tipo de produto, bem como as minhas impressões sobre cada um deles e para quem cada um pode ser indicado.

Por que proteger o cabelo do sol e do mar?

A dermatologista Luísa Juliatto, do Alta Diagnósticos, explica que, durante o verão, o cabelo fica particularmente vulnerável aos danos causados pelo sol, cloro e água do mar, o que pode resultar em ressecamento, aumento do frizz e quebra dos fios.

Produtos específicos para pré e pós-praia ajudam a proteger os fios desses danos, criando uma barreira contra os agentes externos. Além disso, esses cremes previnem o desbotamento da cor, principalmente para quem tem cabelo colorido.

Luísa Juliatto

Assim, cremes pré e pós sol podem ajudar a manter os fios mais saudáveis, hidratados e protegidos durante a exposição solar. A dermatologista indica que é importante aplicar o creme protetor antes de ficar exposto ao sol e reaplicar após longos períodos de exposição ou depois de mergulhar na água salgada ou na piscina.

"É fundamental remover a água do mar e de piscina dos fios o mais rápido possível, para evitar que o cloro e o sal permaneçam por muito tempo e causem danos aos cabelos", recomenda.

Além disso, fazer hidratação de uma a duas vezes por semana é importante para deixar os fios mais saudáveis e hidratados durante essa época do ano. A especialista ainda indica usar boné ou chapéu, para evitar danos aos fios e ao couro cabeludo — já que os raios UV podem causar danos à pele e aumentam o risco de câncer de pele.

Meus cabelos ficaram com menos frizz e mais maciez depois do creme da Haskell Imagem: Juliana Almirante

O que gostei

Frizz a menos. Eu apliquei o produto antes da exposição ao sol e retoquei depois de mergulhos no mar, como indica o fabricante. Depois que o cabelo secou, eu percebi que o frizz diminuiu e os fios ficaram mais controlados.

Cabelos macios. O creme da Haskell tem óleo de girassol e vitamina E, ingredientes que combatem o ressecamento. Isso explica porque eu senti os meus cabelos tão macios depois de usar o produto.

Linha completa. Outro ponto positivo desse produto é que ele faz parte de uma linha voltada para a proteção dos cabelos chamada SOS Verão, que tem ainda xampu e máscara capilar. Dessa forma, dá para potencializar o tratamento direcionado aos fios expostos ao sol, à piscina e ao mar.

Creme Pré e Pós Sol SOS Verão Haskell Imagem: Juliana Almirante

Pontos de atenção

Rendimento. Esse creme tem uma consistência bem leve e eu precisei utilizar pelo menos uns quatro "pumps" do produto nos meus cabelos a cada aplicação durante a exposição ao mar e ao sol. Por isso, é bom ter atenção com o rendimento, já que a embalagem vem com apenas 240 g de creme.

Cuidado para não pesar. Tenho os cabelos finos e cacheados e, depois da aplicação, senti que o cabelo ficou um pouco pesado.

Cheiro forte. O creme também tem um cheiro forte e um pouco enjoativo, na minha opinião. A boa notícia é que o odor não ficou no cabelo.

Após usar creme da Lola na praia, meus cabelos ficaram mais brilhantes Imagem: Juliana Almirante

O que gostei

Efeito gloss. Eu também apliquei esse produto antes de me expor ao sol e depois de entrar no mar. O creme da Lola entregou bastante brilho no meu cabelo depois da aplicação. Ou seja, nada de fios opacos depois do calorão e de mergulhos na água salgada.

Cachos definidos e soltinhos. Mais uma vantagem desse produto foi a finalização bem soltinha. Os meus cachos também ficaram mais definidos.

Fácil de aplicar. O produto vem em uma embalagem com aplicador que facilita bastante o uso na praia. É só levantar o pino, virar a embalagem e apertar para dispensar o produto nas mãos. Bem fácil para não perder muito tempo e só relaxar com o pé na areia.

Be(m)dita Praia Creme Protetor Lola From Rio Imagem: Juliana Almirante

Ponto de atenção

Sem diferença na maciez. O creme da Lola promete mais maciez nos fios depois do uso. Porém, não senti diferença nesse sentido. Embora os fios não tenham ficado ressecados após a exposição ao sol, também não houve uma melhora em termos de efeito acetinado.

Para quem indico cada modelo

Os dois modelos se mostraram eficazes ao combater o ressecamento dos meus cabelos na exposição ao sol e à água salgada. Por isso, ambos podem ser interessantes para ter na sua bolsa de praia no verão. Sem falar que os dois prometem proteção no contato ferramentas térmicas — como chapinha e secador.

Mas, falando das diferenças entre eles, o creme da Haskell promete proteger os cabelos também da água da piscina. Já a Lola não menciona nenhuma proteção desse tipo para o creme.

O produto da Haskell também tem um preço mais elevado. Por isso, se preferir esse modelo, observe as oportunidades de promoção. O preço do produto da Lola é mais em conta se você não pode investir muito.

Ainda recomendo a opção da Lola se você curte uma finalização mais soltinha nos cabelos. Por outro lado, se busca um efeito mais acetinado nos fios, com menos frizz, o modelo da Haskell pode agradar mais.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

