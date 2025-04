Amanda Klein: Trump pisca antes de Xi pela 2ª vez na guerra EUA x China

O presidente Donald Trump piscou antes do líder asiático Xi Jinping pela segunda vez na guerra comercial entre Estados Unidos e China, destacou a apresentadora Amanda Klein na edição de hoje do Mercado Aberto, do Canal UOL.

A primeira foi quando ele recuou em relação às tarifas contra o resto do mundo, menos a China. E a segunda aconteceu na sexta-feira à noite, sem alarde, quando a agência tarifária americana anunciou que smartphones e uma série de outros produtos eletrônicos estariam isentos de tarifas.

No caso da China, significa que, em vez de 145% de sobretaxa, eles só vão pagar 20%. Um alívio e tanto para empresas como Apple, NVIDIA, Dell, HP, Microsoft.

Amanda Klein

Amanda Klein ressaltou o elevado número de produtos importados pelos Estados Unidos da China que agora estão isentos de tarifas.

Para se ter uma ideia, o principal produto que os Estados Unidos importam da China são smartphones, seguidos por laptops. Juntos, esses produtos e outros eletrônicos compõem quase um quarto de tudo que os Estados Unidos compram da China.

Isso significa dizer que um quarto das importações chinesas estão, por enquanto, isentas de tarifas. Donald Trump é aquele cachorro que ladra, mas, na hora de morder, dá uma assopradinha. Semana passada teve um caso emblemático em que a Apple fretou vários aviões com um milhão e meio de iphones da Índia para escapar das tarifas.

Consumidores americanos correm para as lojas para comprar eletrônicos, automóveis e outros produtos que vão aumentar de preço.

Amanda Klein

Com isso, os EUA tiveram o maior rendimento semanal desde 2001, e agora o presidente Donald Trump tem um prazo curto para negociar um acordo com outros 90 países.

E é nesse contexto com os mercados absolutamente voláteis, o ouro disparando, o dólar patinando e o título do tesouro de 10 anos americano, que normalmente é considerado o porto seguro, o ativo mais líquido e seguro do mundo, teve o maior rendimento semanal desde 2001.

O time de Trump enfrenta um deadline, um prazo um tanto quanto desconfortável. Eles têm 90 dias para negociar acordos customizados, separados, com 90 nações. Qual a chance de isso dar certo? O tempo dirá.

Amanda Klein

