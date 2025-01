Ataque a faca mata 2 pessoas na Alemanha; suspeito afegão é preso

BERLIM (Reuters) - Um homem de 28 anos do Afeganistão foi preso após um ataque com faca nesta quarta-feira em um parque na cidade alemã de Aschaffenburg, no qual duas pessoas foram mortas, incluindo uma criança, disseram a polícia e o ministro da Saúde do Estado.

O suspeito atacou deliberadamente um grupo do jardim de infância no parque com uma faca de cozinha, disse o ministro do Interior da Baviera, Joachim Herrmann.

Um alemão que passava pelo local de 41 anos e um menino de dois anos de ascendência marroquina foram feridos fatalmente, enquanto uma menina síria de dois anos foi ferida, disse ele.

O suspeito foi detido no local, no parque Schoental, um jardim de estilo inglês na cidade, onde o ataque ocorreu na manhã desta quarta-feira.

Três outras pessoas também ficaram feridas, incluindo um homem de 61 anos, uma criança e um professor, disse a ministra da Saúde da Baviera, Judith Gerlach.

O suspeito, que tinha um histórico de comportamento violento, estava sendo submetido a tratamento psiquiátrico. Ele teve seu processo de asilo encerrado e disse que deixaria a Alemanha voluntariamente em dezembro, mas não saiu e permaneceu em tratamento, disse Herrmann.

Os esfaqueamentos somam-se a uma série de ataques violentos na Alemanha que levantaram preocupações sobre segurança e migração antes das eleições parlamentares de 23 de fevereiro.

"Uma busca inicial em suas acomodações no abrigo de asilo não revelou nenhum sinal de tendências islâmicas radicais, mas apenas medicamentos consistentes com seu tratamento psiquiátrico", acrescentou Hermann.

A polícia disse que não há indícios de que haja outros suspeitos envolvidos no incidente.

Em 20 de dezembro, seis pessoas morreram e cerca de 200 ficaram feridas quando um médico saudita bateu com um carro em pessoas que passeavam em um mercado de Natal na cidade de Magdeburg.

(Reportagem de Rachel More e Riham Alkousaa)