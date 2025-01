Rara tempestade de neve cobre Houston e Nova Orleans de branco

Por Georgina McCartney e Brendan O'Brien

HOUSTON (Reuters) - Uma rara tempestade de inverno atravessou a Costa do Golfo dos Estados Unidos nesta terça-feira, trazendo neve pesada, gelo e rajadas de vento a uma região onde flocos de neve são incomuns, enquanto grande parte dos Estados Unidos permanece em um frio profundo e perigoso.

À medida que a tempestade se deslocava para o leste, equipes próximas a Houston aravam as vias, e as ruas do centro da cidade, cobertas de branco, ficaram praticamente desertas durante a hora do rush da manhã.

No centro de Houston, poucas pessoas se aventuraram na neve e alguns restaurantes e bares permaneceram fechados. O metrô de Houston estava funcionando, mas havia poucos passageiros. As escolas foram fechadas nesta terça e na quarta-feira. A cidade esperava cerca de 10 cm de neve.

"Estive no Texas durante toda a minha vida e nunca vi essa quantidade de neve", disse Ishan Bhaidani, de 29 anos, proprietário de uma empresa de consultoria de fintech em Houston. "Normalmente, fica mais gelado, mas esse tipo de neve fina é a primeira vez."

Também nevou em Nova Orleans, onde se esperava que até 20 cm de neve até o fim do dia, o que pode bater um recorde estabelecido em 1895. A última vez que a cidade recebeu qualquer precipitação de neve mensurável foi em 2009, de acordo com o Serviço Nacional do Clima.

"Fique em casa e fora das vias", disse a prefeita de Nova Orleans, LaToya Cantrell, agasalhada, enquanto ventos açoitavam a neve em seu rosto em uma mensagem de vídeo para os moradores publicada no X.

A expectativa é que a tempestade passe pelo Mississippi, pela Geórgia e pela Flórida no início desta semana. A previsão era de até 8,5 cm de neve em Mobile, Alabama, onde acúmulos nesta proporção não são vistos há mais de 60 anos, de acordo com o Serviço.

(Reportagem de Georgina McCartney em Houston e Brendan O'Brien em Chicago; reportagem adicional de Hannah Lang)