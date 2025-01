Trump barganha com a vida das pessoas ao tirar EUA da OMS, diz médica

O presidente americano Donald Trump barganha com a vida das pessoas ao anunciar a saída dos EUA da OMS (Organização Mundial da Saúde), opinou a médica infectologista Luana Araújo no UOL News, do Canal UOL, nesta terça-feira (21).

O que a gente vai ver nesses próximos anos, vai ser isso, vai ser uma barganha com a vida das pessoas, promovida por essa alta administração [de Trump]. Luana Araújo, médica e infectologista

Após a cerimônia de posse, ocorrida ontem (20) em Washington (EUA), Trump assinou uma série de decretos, entre eles, a retirada dos EUA da OMS e do programa mundial de prevenção a pandemias. O país também suspendeu futuras transferências de fundos do governo americano à OMS.

Trump alegou que o principal problema da OMS seria o fato de a contribuição americana ser muito superior ao que pagam os chineses. Hoje, ela seria de US$ 500 milhões, contra menos de US$ 100 milhões de Pequim.

Ao Canal UOL, a especialista lembrou que o Congresso americano aprovou um orçamento militar anual de US$ 886 bilhões (ou R$ 5,3 trilhões na cotação atual).

E está chorando pitangas por US$ 500 milhões por mês... Ou seja, isso não é sobre dinheiro. Isso é sobre geopolítica, pressão política. Isso não é sobre a saúde das pessoas. Isso não é sobre a segurança do povo dos Estados Unidos. Isso não é sobre o princípio da economicidade.

Eu ouvi o [bilionário Elon] Musk falando sobre isso... O cara que fala tanto sobre a inteligência artificial dando uma demonstração imensa burrice biológica, porque isso é uma economia porca. Você economizar nisso significa que você está colocando o seu país sob risco, incluindo o risco de segurança nacional.

A pandemia, de novo, mostrou isso e este sujeito [Donald Trump] estava lá no começo da pandemia da covid-19. Então, para mim, é sempre muito impactante, muito frustrante que pessoas que sejam capazes de ocupar esses lugares de poder, tem uma capacidade cognitiva limitada quando se trata dessa questão da saúde pública e, mais do isso, tenham uma noção tão inflexível de moral que permitam jogar com a vida dessas pessoas em troca de dinheiro ou posição de posição política. Luana Araújo, médica e infectologista

Maierovitch: 'Trump salva golpistas, mas Bolsonaro segue em maus lençóis'

No UOL News, o jurista e professor Wálter Maierovitch afirmou que Trump salvou os golpistas que invadiram o Capitólio, mas, em contrapartida, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) segue em maus lençóis e não consegue sequer a aprovação de anistia no Congresso, aqui no Brasil.

Evidentemente, as situações são diferentes, mas o Bolsonaro está em maus lençóis, porque ele não consegue, nem no Congresso, uma anistia para ele e para os condenados.

Nos Estados Unidos tem um ponto interessante: a anistia está mais como crime de natureza política, mas preponderantemente para crimes políticos. A competência para anistiar é exclusiva do presidente, inclusive, pode se auto-anistiar com relação à condenação, como o caso daquela atriz [Stormy Daniels]. Então, as situações são diferentes. Wálter Maierovitch, colunista do UOL

Josias: 'Trump deve conspirar para fracasso da COP 30'

No UOL News, Josias também afirmou que o presidente americano, Donald Trump, deve conspirar para que a COP 30, encontro global para discutir as mudanças climáticas, seja um fracasso. O evento está previsto para ocorrer em novembro, em Belém (PA).

O negacionismo do Trump torna indiscutivelmente mais difícil o cumprimento de metas climáticas, que já estão aí sendo sistematicamente descumpridas. E é triste que isso ocorra no momento em que o Brasil se equilibrou para sediar esse encontro. Certamente, o Trump não estará presente e vai conspirar para que o encontro seja malsucedido. Esse é o drama, e o Brasil está no epicentro do problema . Josias de Souza, colunista do UOL

O governo brasileiro espera receber cerca de 100 mil visitantes ao longo das duas semanas de conferência. Em 2024, a COP 29, realizada em Baku, no Azerbaijão, recebeu 54.148 participantes presenciais entre delegações, observadores, convidados e equipe de suporte inscritos.

Ao Canal UOL, o colunista Leonardo Sakamoto disse que o esvaziamento do evento após a eleição de Trump já era esperado por organizadores.

Essa possibilidade de esvaziar a COP 30 não é novidade para quem estava organizando o evento. Quando, por exemplo, a Kamala Harris perdeu a eleição para o Biden, ou seja, a política claramente ia ter uma interrupção, o próprio Biden, quando vem para o G20, faz eventos com o Lula para tentar reforçar a pauta ambiental, porque sabia que não ia ter presidente dos Estados Unidos defendendo o meio ambiente na COP 30 meses depois. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: