Saudação nazista ou gesto desajeitado? Como historiadores veem ato de Musk

Do UOL, em São Paulo

Comemorado por extremistas nas redes sociais, o gesto feito por Elon Musk em evento após posse de Donald Trump foi lido como apologia nazista por especialistas e levantou debate internacional sobre apologia ao nazismo e "apitos de cachorro" para supremacistas brancos.

O que aconteceu

Musk bateu no peito com a mão direita e estendeu o braço em direção à plateia, repetindo o gesto para as pessoas atrás dele. Imediatamente, o ato foi interpretado como uma saudação nazista.

"Coisas incríveis estão acontecendo", afirmou extremista em publicação com foto do sinal feito por Musk. Andrew Torba, fundador da rede social de extrema-direita Gab, fez outra publicação poucas horas após o gesto de Musk, afirmando que "colapsou" a imprensa com o próprio comentário.

Claire Aubin, historiadora especialista em nazismo nos EUA, afirmou que o gesto de Musk foi um "sieg heil". A expressão significa "viva a vitória" e era amplamente utilizada durante o regime nazista.

"Saudação nazista e muito agressiva", disse outra especialista. Em publicação no X, a professora Ruth Ben-Ghiat, especialista em fascismo, endossou a opinião dos colegas. O jornalista Mike Stuchberry, que ensinou a história da alemanha nazista na Alemanha e na Austrália, também afirmou que este foi um gesto em alusão a Hitler.

"Sinal totalmente desajeitado", diz outro historiador. Em publicação no X, Aaron Astor afirmou que Musk não fez saudação nazista. "É um sinal de mão socialmente desajeitado de um homem autista", disse.

Organização contra o antissemitismo defendeu Musk. A Anti-Defamation League (ADL) declarou que o gesto parecia ser apenas um movimento estranho de entusiasmo, não uma saudação nazista.

Gesto também levantou questionamentos na Alemanha, onde gestos como o de Musk podem resultar em multas ou prisão. Jornais como Sueddeutsche Zeitung e Frankfurter Allgemeine relataram que ele causou alvoroço ao realizar um "gesto semelhante à saudação de Hitler".

Na internet, muitos críticos ao gesto afirmam que o sinal foi um "apito de cachorro". O termo é usado para designar um sinal que, para a população geral, pode não ter um significado específico, mas que é diferente para um subgrupo alvo.

Musk respondeu às críticas com ironia. Ele afirmou que os ataques comparando-o a Hitler estão desgastados e precisam de "truques sujos melhores".

Associações políticas de Musk foram mencionadas. Nos últimos tempos, ele expressou apoio a partidos de extrema-direita na Europa, inclusive ao AfD, partido da extrema direita com candidatos investigados por atos de apologia ao nazismo e de desrespeito aos direitos humanos.

*Com informações da DW e da RFI