Cocamar inaugura unidade para receber soja e milho em Água Boa, em MT

São Paulo, 21 - A Cocamar Cooperativa Agroindustrial inaugurou, na segunda-feira, 21, sua maior unidade para recebimento de soja e milho, no município de Água Boa, norte de Mato Grosso. Conforme nota da cooperativa, a nova unidade tem previsão para receber 150 mil toneladas de soja da safra 2024/25.O complexo é totalmente automatizado e dispõe de quatro moegas e dois tombadores, além de dois secadores, quatro conjuntos de pré e pós-limpeza de grãos; um armazém graneleiro para 110 mil toneladas; cinco silos de 9 mil toneladas; três balanças; sistemas de classificação para quatro raias com dois caladores pneumáticos; um armazém de insumos de 4 mil m² com espaço climatizado para sementes, além de uma loja e área administrativa.A Cocamar diz também que, além de receber soja e milho, vai atender produtores no recebimento e na comercialização de gergelim. "Para isso, foram construídas duas moegas, um tombador, uma máquina de pré-limpeza, três silos para 5,4 mil toneladas e caixa de expedição com balança de fluxo", cita, acrescentando que a nova unidade também vai oferecer assistência técnica aos produtores rurais.