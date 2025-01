Governadores bolsonaristas comemoram posse de Trump: 'Grande dia'

Os governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), e do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL) comemoraram a posse do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com publicações nas redes sociais nesta segunda-feira (20).

O que aconteceu

Tarcísio apareceu colocando um boné com o slogan de campanha de Trump, "faça a América grande novamente". No vídeo, o governador de São Paulo diz: "Grande dia". Ele também publicou a hashtag "MakeAmericaGreatOnceAgain", utilizada pelos trumpistas.

Mais cedo, o governador compartilhou vídeos do presidente americano dançando a música "YMCA", do grupo Village People. E também de outro do republicano assistindo a um show de fogos de artifício ao lado de sua esposa, a primeira-dama Melania Trump. "A segunda-feira tá diferente! Animados por aí?"

Tá chegando a hora! Novos ventos que apontam para o progresso, prosperidade e liberdade. Todos atentos ao que está por vir? Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de SP

Castro parabenizou Trump e desejou sucesso na nova gestão. "Quero parabenizar Donald Trump pela posse para mais um mandato no comando dos Estados Unidos. Tenho confiança de que sua liderança continuará fortalecendo a cooperação entre nossos países, focada no desenvolvimento do nosso povo. Desejo uma gestão de grande êxito, inspirada pelos princípios de liberdade, progresso e prosperidade", escreveu em um post no X.

Jorginho Mello afirmou que a volta do republicano é "um alento" para o mundo democrático. "Hoje, os Estados Unidos celebram a posse do presidente Trump. Este é um alento para o mundo democrático e trará novos horizontes para a economia global. Que seu governo promova a liberdade, o crescimento e a prosperidade para todos", declarou.