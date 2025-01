Dólar à vista fecha em baixa de 0,38%, a R$6,0420 na venda

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar fechou a segunda-feira em baixa ante o real, acompanhando o recuo firme da moeda norte-americana no exterior, após notícias de que Donald Trump não imporá novas tarifas de importação em seu primeiro dia na Presidência dos Estados Unidos.

Dois leilões de dólares realizados pelo Banco Central pela manhã também contribuíram para a queda das cotações no Brasil, com agentes do mercado especulando que a política de intervenções pode ter mudado com Gabriel Galípolo agora no comando do BC.

O dólar à vista fechou em queda de 0,38%, aos 6,0420 reais. Em janeiro, a moeda acumula baixa de 2,22%. Às 17h03 na B3 o dólar para fevereiro -- atualmente o mais líquido -- cedia 0,46%, aos 6,0590 reais.

(Por Fabrício de Castro)