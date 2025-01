Bolsonaro: Eduardo me representa nos EUA, Michelle não trata desse assunto

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), é quem o representa nos Estados Unidos, onde ocorre a posse de Donald Trump.

O que aconteceu

"Eduardo que me representa, ele é meu filho, pô, é mais do que representar, a confiança é 100%", disse o ex-presidente. Bolsonaro teve o passaporte retido em fevereiro do ano passado pela Polícia Federal e não conseguiu a liberação do ministro do STF Alexandre de Moraes para sair do país.

Segundo Bolsonaro, a ex-primeira-dama Michelle (PL) "obviamente não trata esses assuntos". O ex-presidente afirmou que o filho tem "bom relacionamento com a família Trump". "Eduardo fala inglês, fala espanhol e já está dominando bastante o árabe", disse.

Ex-presidente definiu trabalho de Michelle como "discreto" e disse que chorou, porque queria estar ao lado dela. "Por que não chora? Ou eu sou uma máquina? Eu tenho as minhas fraquezas, tá certo? Eu queria estar com ela, ok?", afirmou Bolsonaro durante entrevista ao jornal Auriverde Brasil.

Com o passaporte retido, Bolsonaro tem acompanhado as cerimônias à distância. O ex-presidente conversou com convidados de um jantar de gala por uma videochamada feita por Michelle. O deputado federal Mário Frias (PL-SP) divulgou imagens de uma roda de oração com a participação virtual do ex-presidente.

Ex-presidente ironizou decisões de Moraes e o classificou como "dono de tudo no Brasil". "Ele é o promotor, ele é o julgador, ele encaminha o seu juiz para fazer parte da audiência de custódia, tudo ele. Tira teu passaporte, eu não sou réu, pô! 'Ah, pode fugir'. Eu posso fugir agora. Qualquer um pode fugir", disse Bolsonaro.

O que mais Bolsonaro disse

Há muitas semelhanças entre minha vida e a do Trump. Logicamente ele é um milionário e eu sou uma pessoa normal, que só passei a ter mais de um milhão na minha conta depois daquela campanha do Pix, que eu agradeço até hoje porque está me dando para pagar advogados.

Ex-presidente também comparou atos antidemocráticos após derrotas