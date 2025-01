'Voz marcante da TV': Lula lamenta a morte de Léo Batista

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) usou suas redes sociais para lamentar a morte do jornalista esportivo Léo Batista, que morreu hoje (19) no Rio de Janeiro. O profissional estava internado em estado grave e teve complicações por conta de um câncer de pâncreas e uma trombose.

O que aconteceu

Presidente disse que Léo foi uma "voz marcante da televisão brasileira". Lula chamou o jornalista também de "ícone do jornalismo brasileiro". No texto, reforçou que o talento de Léo foi descoberto cedo e que por mais de sete décadas ele cativou a atenção do país com narrações históricas.

Participação no Fantástico. A publicação do presidente fez uma relembrou o passado para homenagear Léo Batista. "Entre tantos programas, merece especial menção o inesquecível quadro em que anunciava os resultados da loteria esportiva aos domingos no Fantástico, da TV Globo, ao lado da zebrinha", escreveu.

Prestou condolências. O presidente terminou sua publicação demonstrando solidariedade aos familiares, amigos e admiradores do "grande Léo Batista".