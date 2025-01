Reféns libertadas pelo Hamas reencontram famílias em Israel; veja fotos

As três reféns libertadas pelo Hamas neste domingo (19), como parte do acordo por um cessar-fogo na faixa de Gaza, chegaram ao território de Israel e reencontraram familiares.

O que aconteceu

O Hamas libertou Romi Gonen, 24, Emily Damari, 28, e Doron Steinbrecher, 31. As reféns foram entregues a um veículo da Cruz Vermelha e passaram pelas instalações militares de Israel em Gaza antes de voltarem ao território israelense. As mulheres encontraram parentes e em seguida foram levadas a um hospital, onde terão acompanhamento médico. Saiba quem são as reféns libertadas.

As reféns estavam presas desde o início da guerra, em 7 de outubro de 2023. Em troca da libertação delas, o governo israelense se comprometeu a soltar 90 palestinos que estão em uma penitenciária na Cisjordânia, território ocupado parcialmente por Israel. O grupo de prisioneiros, formado apenas por mulheres e menores de idade, deve ser libertado nas próximas horas.

Romi Gonen estava no festival de música eletrônica que foi invadido pelo Hamas. No momento do ataque, ela conseguiu ligar para a mãe, Meirav, enquanto tentava fugir do local, segundo o jornal "The Jerusalem Post". Três amigas da jovem, que estavam com ela naquele dia, foram assassinadas.

Romi Gonen se encontra com a mãe Meirav Imagem: Israel Defense Forces/Reuters

Emily Damari foi sequestrada dentro de casa. Ela morava no kibutz (vilarejo agrário) Kfar Aza, no sul de Israel, e foi aprisionada pelo Hamas com outros 37 moradores. Damari, que tem dupla cidadania (israelense e britânica), foi criada em Israel, mas viajava ao Reino Unido com frequência.

Emily Damari se encontra com a mãe Mandy após ser libertada pelo Hamas Imagem: Reuters

Doron Steinbracher também foi sequestrada dentro de casa. Ela é enfermeira veterinária, também tem dupla cidadania (israelense e romena) e morava no kibutz Kfar Aza, o mesmo de Emily Damari. Steinbracher apareceu ao lado de outros reféns em um vídeo publicado pelo Hamas em janeiro de 2024.