Israelenses aplaudem e choram enquanto assistem ao retorno dos reféns de Gaza

Por Avi Ohayon

SDEROT, Israel (Reuters) - Centenas de israelenses se reuniram na Praça dos Reféns, em Tel Aviv, alguns aplaudindo e outros chorando, enquanto uma tela gigante transmitia a primeira visão dos três primeiros reféns a serem libertados sob o acordo de cessar-fogo em Gaza.

Eles assistiram enquanto as três mulheres - Romi Gonen, Doron Steinbrecher e Emily Damari - saíam de um carro na Cidade de Gaza e eram entregues aos funcionários da Cruz Vermelha em meio a uma multidão que foi contida por homens armados do Hamas.

O exército israelense compartilhou um vídeo mostrando suas famílias reunidas no que parecia ser uma instalação militar, chorando de emoção enquanto assistiam às imagens da entrega às forças israelenses em Gaza, antes de serem trazidas de volta a Israel.

"Seu retorno hoje representa um farol de luz na escuridão, um momento de esperança e triunfo do espírito humano", disse o Fórum de Famílias de Reféns e Desaparecidos, um grupo que representa algumas famílias de reféns.

A libertação das três mulheres, as primeiras de 33 reféns que devem ser libertados de Gaza de acordo com a primeira fase do acordo, é em troca de 90 prisioneiros palestinos mantidos em prisões israelenses.

Os reféns foram levados em um dos episódios mais traumáticos da história de Israel, quando homens armados do Hamas atacaram uma série de comunidades ao redor da Faixa de Gaza na madrugada de 7 de outubro de 2023, matando cerca de 1.200 civis e soldados e sequestrando 251 reféns - homens, mulheres, crianças e idosos.

Mas em meio à esperança de muitos israelenses de que o cessar-fogo de seis semanas marque o início do fim da guerra, há um profundo desconforto com a incerteza em relação aos 94 reféns restantes ainda mantidos na Faixa de Gaza.

"O cessar-fogo é algo que eu espero que dê certo", disse Tomer Mizrahi, em Sderot, uma cidade no sul de Israel, próxima a Gaza, que foi atacada em 7 de outubro. "Mas, como conheço o Hamas, não se pode confiar nem em um por cento deles."

As imagens da polícia do Hamas saindo às ruas quando o cessar-fogo entrou em vigor ressaltaram o quanto Israel ainda está longe de seus objetivos de guerra originalmente declarados de destruir o grupo islâmico que governa Gaza desde 2007.

"Estou dividida", disse Dafna Sharabi, de Beit Aryeh-Ofarim, um assentamento judeu na Cisjordânia ocupada. "Por um lado, há um cessar-fogo para fortalecer as forças, para descansar de toda a loucura; por outro, talvez não seja a hora", disse ela.

"Eles deveriam ter sido eliminados, exterminados", disse ela. "Meu filho esteve na reserva por um ano lá, um ano inteiro, e ele vê todos os habitantes de Gaza retornando, o Hamas retornando suas forças para todos os lugares onde ele lutou."