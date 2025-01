Tribunal prorroga detenção do presidente afastado da Coreia do Sul

Por Joyce Lee e Hyunsu Yim

SEUL (Reuters) - Um tribunal sul-coreano concedeu no domingo uma extensão da detenção do presidente Yoon Suk Yeol, dizendo que havia "preocupação" de que Yoon pudesse "destruir provas" em uma investigação criminal relacionada à sua breve declaração de lei marcial no início de dezembro.

Na última quarta-feira, Yoon se tornou o primeiro presidente sul-coreano em exercício a ser preso. Os investigadores sul-coreanos que estão investigando Yoon por suposta insurreição pediram a um tribunal de Seul, na sexta-feira, para estender sua detenção depois que ele se recusou a ser interrogado.

O Tribunal Distrital Ocidental de Seul disse que aprovou o mandado de detenção solicitado pelo Escritório de Investigação de Corrupção para Autoridades de Alto Escalão.

O motivo da aprovação foi a "preocupação de que o suspeito possa destruir provas", disse o tribunal em um comunicado.

De acordo com o novo mandado, Yoon pode ser detido por até 20 dias. Ele está sendo mantido no Centro de Detenção de Seul.

Até o momento, Yoon tem bloqueado esforços para interrogá-lo. Não ficou claro se Yoon cooperará com os investigadores durante sua detenção prolongada.