Trump diz que posse será em local fechado devido às baixas temperaturas

Por Tim Reid e Doina Chiacu

WASHINGTON (Reuters) - O presidente eleito Donald Trump disse que sua posse na segunda-feira será realizada dentro do Capitólio dos EUA e não ao ar livre por causa do frio intenso, a primeira vez em 40 anos que as cerimônias de posse presidencial dos EUA serão realizadas em ambientes fechados.

"Está ocorrendo uma frente ártica que está varrendo o país. Não quero ver pessoas feridas ou machucadas, de forma alguma", disse Trump em sua plataforma Truth Social nesta sexta-feira.

"Portanto, ordenei que o discurso de posse, além de orações e outros discursos, seja feito na Rotunda do Capitólio dos Estados Unidos", acrescentou.

A última vez que uma cerimônia de posse foi transferida para um local fechado por causa do frio intenso foi em 1985, para a segunda posse do ex-presidente republicano Ronald Reagan, quando a sensação térmica da tarde caiu para a faixa de 23 a 29 graus Celsius negativos.

A previsão do tempo para Washington na segunda-feira aponta que a temperatura no momento da posse de Trump estará em torno de 7 graus Celsius negativos, mas a sensação térmica será ainda mais baixa.

Trump disse que os apoiadores poderão assistir à cerimônia em telões dentro da Capital One Arena, uma arena esportiva no centro de Washington com capacidade para 20.000 pessoas.

Trump também disse que seu desfile presidencial, que envolveria bandas marciais e outros grupos na Pennsylvania Avenue, passando pela Casa Branca, será transferido para dentro da Capital One Arena. Não ficou imediatamente claro como o desfile seria organizado dentro da arena.

Trump disse que se juntará à multidão na arena depois de tomar posse.

O presidente eleito deve realizar um comício com seus apoiadores dentro da mesma arena no domingo, véspera de sua posse.