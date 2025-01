Raquete elétrica de R$ 40 promete atrair mosquitos para 'armadilha'

Com a chegada do verão, você está buscando uma solução para o combate aos mosquitos? Um "achadinho" que pode facilitar sua vida é a raquete elétrica recarregável 2 em 1, que também funciona como luminária.

De acordo com o fabricante, a luz ajuda a atrair os mosquitos, o que aumenta a eficácia do produto. Mas será que vale a pena? Confira o que dizem o fabricante e os consumidores que compraram essa raquete.

O que o fabricante diz sobre esse produto?

Recarregável via USB e acompanha cabo;

Vem com uma base de suporte para funcionar como luminária;

Promete eliminar o mosquito que transmite a dengue, moscas e outros insetos;

Bateria de 2.000 mAh;

Tem um sistema que protege de choques acidentais.

O que diz quem comprou a raquete elétrica com LED?

Essa raquete recarregável tem uma nota média de 4 (do total de cinco estrelas) na Amazon.

Ela não pega 100% dos mosquitos, mas atrai a maioria. A potência dela é a maior que eu encontrei. É verdade que a bateria não dura muito com a luz acessa, porém vem um cabo que é satisfatório para ficar ligado na tomada.

Jhonnatha



Este foi um achado. Realmente funciona conforme promete. A duração da bateria deixa a desejar, mas deixando ligado no cabo, o produto trabalha bem.

Wagner

Cumpre o que promete. Tem sido eficaz contra mosquitos, muriçocas e até moscas. O ponto negativo é que, com o uso da luz, ela descarrega rápido, em torno de três horas. Mas se deixar na tomada, dá para virar a noite.

Antônio

Pontos de atenção

Contudo, alguns consumidores reclamam que a raquete funciona de maneira comum e que o LED não tem eficácia. Outros dizem que a bateria descarrega rapidamente.

Eu comprei na expectativa de funcionar como armadilha, mas só funciona como raquete comum. Moro em andar baixo e tenho sono leve. Preciso levantar de madrugada para matar os mosquitos, mesmo com o aparelho ligado. Até o momento, nenhum mosquito foi atraído e eliminado pela armadilha, mas funciona como raquete.

Greice Costa

Estou usando há dois dias. A parte da luz, que deveria ser armadilha para os mosquitos ainda não vi funcionar. Está funcionando como uma raquete comum.

Camila

A bateria descarrega rápido e não cumpre com o que está descrito.

Rodrigo

