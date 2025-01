Minério de ferro tem ganho semanal com dados melhores da China e demanda resiliente

Por Amy Lv e Lewis Jackson

PEQUIM (Reuters) - Os preços futuros do minério de ferro subiram nesta sexta-feira, atingindo o valor mais alto em mais de quatro semanas, e caminhavam para fechar com ganhos em base semanal, já que uma série de dados melhores do que o esperado da China impulsionou o sentimento e a demanda chinesa permaneceu resiliente.

O contrato de maio do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) na China encerrou as negociações do dia com alta de 1,71%, a 803,5 iuanes (109,65 dólares) a tonelada, com aumento de 6,6% na semana.

No início do dia, o contrato atingiu o maior valor desde 13 de dezembro de 2024, a 807 iuanes.

O minério de ferro de referência para fevereiro na Bolsa de Cingapura subiu 1,19% para 103,9 dólares a tonelada, o maior valor desde 18 de dezembro de 2024.

A economia da China encerrou 2024 em situação melhor do que a esperada, ajudada por uma enxurrada de medidas de estímulo. O crescimento anual de 5% atingiu a meta do governo, embora os analistas tivessem previsto 4,9%.

Os dados do setor imobiliário, incluindo as vendas de casas novas e o início de novas construções, medido pela área construída, mostraram alguma melhora, impulsionando o sentimento.

A média diária de produção de metal quente entre as siderúrgicas pesquisadas pela consultoria Mysteel subiu 0,05% em relação à semana anterior, para 2,24 milhões de toneladas, em 16 de janeiro, depois de oito semanas de quedas.

Os dados sugerem que a demanda pelo principal ingrediente da fabricação de aço permaneceu resiliente em uma temporada de folga. A produção de metal quente, um produto de alto-forno, é normalmente usada como termômetro para a demanda de minério de ferro.

Apesar de um declínio anual de 1,7%, a produção de aço bruto da China em 2024 ficou acima de 1 bilhão de toneladas. A produção total em 2025 ficará abaixo desse nível, segundo analistas.

(Reportagem de Amy Lv e Lewis Jackson em Pequim)