Safatle: Caso do Pix mostra que governo não sabe mais fazer luta política

O governo Lula (PT) não sabe mais fazer luta política, ficou assustado com a mobilização da extrema direita e conseguiu duas derrotas ao mesmo tempo, ao revogar medida que aumentava a fiscalização da Receita Federal, opinou o professor Vladimir Safatle no UOL News, do Canal UOL, nesta sexta-feira (17).

[O caso do Pix] demonstra uma desorientação política do governo, porque numa situação como essa, o governo colocou uma medida necessária (ele precisa ter informações sobre movimentações financeiras para saber quem está sonegando). Então, o governo tinha razão na medida. Só que ele não sabe mais fazer luta política, em hipótese alguma. Professor Vladimir Safatle

O professor refere-se ao vídeo publicado pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL), aliado político do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Na gravação, ele contestava a medida que ampliava a fiscalização e dizia que o governo iria tratar o pequeno comerciante como grande sonegador. A publicação ultrapassou a marca dos 216 milhões de visualizações nas redes sociais.

Após a repercussão negativa e onda de fake news sobre o tema, o governo decidiu revogar o ato normativo que alterava as regras de fiscalização da Receita Federal sobre transações financeiras para pessoas físicas via Pix acima de R$ 5.000 por mês.

Ao Canal UOL, Safatle afirmou que o governo não consegue mais ter a mobilização de antes e está completamente refém da boa vontade das redes sociais.

O governo ficou assustado com o tipo de mobilização que a extrema direita é capaz de fazer e recuou. Ou seja, perdeu em dois frontes: perdeu na medida que precisa fazer e ainda por cima teve uma derrota política. É como se estivesse jogando sozinho e tivesse feito um gol contra, no limite do inacreditável.

Então, ele [o governo] tem que saber conseguir articular outros campos que não só esse [o da política]. Ele podia ter usado articulação com sindicatos, falar com os próprios trabalhadores de outras formas, mobilizar, mostrar quais são os sistemas de interesse por trás dessas lutas, mas ele não tem mais essas bases políticas. Por isso que ele fica completamente refém do bem-querer das redes sociais, que é completamente volátil. Um dia você fala uma coisa, você tem 10 milhões de likes, outro dia você fala uma coisa completamente diferente. Professor Vladimir Safatle

