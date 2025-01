Helicóptero cai durante voo em São Paulo; piloto sobrevive

Do UOL, em São Paulo

Um helicóptero caiu no morro do Tico-Tico, em Caieiras, na Grande São Paulo, na noite desta quinta-feira (16).

O que aconteceu

Quatro pessoas estavam na aeronave de modelo EC130 B4 e matrícula PRWVT, que saiu da capital em sentido à cidade de Americana. A informação é da Defesa Civil de São Paulo.

Piloto foi resgatado com vida nesta manhã. Ele foi retirado da área de mata com ajuda de policiais militares. O sentido interior da Rodovia dos Bandeirantes foi momentaneamente bloqueado para o socorro à vítima.

Sobrevivente de queda de helicóptero é resgatado por bombeiros Imagem: Reprodução TV Globo

Chamado para os bombeiros aconteceu às 23h28 e chovia forte em São Paulo no momento do acidente. O socorro só foi feito pela manhã, quando houve visibilidade para fazer buscas. Não há informações sobre o que causou a queda do helicóptero até o momento.

Destroços do helicóptero foram encontrados em região de mata fechada. Não há até o momento informações sobre os três passageiros que estavam na aeronave.

Aeronave foi fabricada em 2001 e tinha situação de aeronavegabilidade normal, segundo o Registro Aéreo Brasileiro. A operação para táxi aéreo estava negada, segundo consulta feita pelo UOL nesta manhã.