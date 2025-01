Suspeito é baleado e morto por PM à paisana em tentativa de assalto na via Anchieta

Um suspeito foi baleado e morto por um policial militar à paisana durante uma tentativa de roubo à sua moto, na Rodovia Anchieta, na madrugada desta quinta-feira, 16. O policial foi abordado por dois suspeitos em outra moto e reagiu. Um deles foi atingido e morreu no local. O outro fugiu e está sendo procurado.

A ocorrência teve interdição de pista e causou congestionamento de 10 quilômetros na rodovia. A abordagem ocorreu às 2h37, no km 54, em Cubatão, na descida da Serra do Mar em direção ao litoral.

Segundo a concessionária Ecovias, dois suspeitos teriam abordado um motociclista na tentativa de roubar sua moto. Conforme a Polícia Civil, eles não se deram conta de que se tratava de um policial à paisana.

Ao ser anunciado o assalto, o policial militar parou sua moto e atirou contra os suspeitos. Um dos disparos atingiu a cabeça do homem que pilotava a outra motocicleta. Ele morreu no local. O garupa conseguiu fugir para uma área de mata. Até o final da manhã, ele não tinha sido capturado.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP-SP), o policial, de 34 anos, estava de folga no momento do ocorrido. No local foi apreendido um simulacro de arma de fogo.

O caso foi registrado como homicídio e tentativa de roubo na Delegacia de Cubatão, que solicitou perícia ao local.

Para atendimento da ocorrência, uma pista da Anchieta foi interditada, causando congestionamento do km 44 ao km 54.

Com o trânsito parado, o motorista de uma carreta não conseguiu frear e bateu na traseira de outra carreta. De acordo com a concessionária, não houve vítimas.