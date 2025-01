Ministério do Comércio da China anuncia investigação contra empresas de chips dos EUA

O Ministério do Comércio da China lançou, nesta quinta-feira, 16, uma investigação anti-dumping em resposta às novas sanções aplicadas pelos Estados Unidos nas exportações de chips chineses. Como noticiado, os resultados das investigações se tornarão públicos e a autoridade afirma que fabricantes de chips da China relatam concorrência desleal por conta de subsídios norte-americanos.

"Fabricantes de chips domésticos têm o direito de solicitar investigação de alívio comercial", informa o ministério.

A Xinhua disse que, em declaração, o Ministério do Comércio chinês afirmou que as sanções governo do presidente norte-americano, Joe Biden, não impedirão o progresso da China e, em vez disso, apenas reforçarão a confiança e as capacidades do país em autossuficiência e inovação tecnológica. "Em resposta, a China tomará medidas para salvaguardar resolutamente sua soberania, segurança e interesses de desenvolvimento", pontuou.

Na quarta-feira, o Escritório de Indústria e Segurança (BIS, na sigla em inglês) dos Estados Unidos atualizou os controles de exportação de semicondutores e adicionou onze empresas, dentre elas a Huawei, à "Lista de Entidades" por atividades contrárias à segurança nacional e aos interesses da política externa norte-americana.

No início da semana, a administração Biden também lançou um novo documento com regras e restrições sobre o uso de inteligência artificial (IA), que mirava o avanço da tecnologia na China.

"Fortalecemos e criamos novas parcerias para desafiar o 'comportamento agressivo' da China e reequilibrar o poder dos EUA", afirmou Biden em discurso na quarta-feira.