Incêndio atinge hotel em Alagoas e PM em viagem morre após salvar hóspedes

Do UOL, em São Paulo

Um policial militar do Distrito Federal morreu após tentar salvar hóspedes de um incêndio que atingiu um hotel na madrugada desta quinta-feira (16) em Maceió (AL).

O que aconteceu

Um princípio de incêndio começou no sexto andar da hospedaria por volta das 4h. O local fica localizado na rua Jangadeiros Alagoanos no bairro Pajaçura.

O fogo ficou isolado em um único quarto, que ficou destruído. A fumaça, no entanto, se alastrou pelo prédio, segundo informações do Corpo de Bombeiros alagoano.

Situação de como ficaram os cômodos do hotel após o incêndio Imagem: Reprodução / Bombeiros de AL

O PM, identificado como Adriano Damásio Lopes, de 44 anos, estava hospedado no local. Ele, a esposa, a filha e a sogra faziam uma viagem e voltariam para o Distrito Federal ainda nesta quinta-feira (16).

Adriano ajudou no resgate de vítimas no sexto andar, mas morreu após inalar a fumaça. O militar foi encaminhado ao Hospital Geral do Estado já inconsciente, sofreu complicações de saúde na unidade e não sobreviveu.

Restante da família foi evacuada. Ainda de acordo com os bombeiros, a esposa do agente teria conseguido encontrar a saída de emergência do andar e saiu em segurança.

O caso está sendo investigado. O Corpo de Bombeiros começou uma perícia no hotel nesta manhã para apurar as causas do incêndio e avaliar os danos estruturais.

Adriano era 2º sargento do Batalhão de Trânsito do Distrito Federal. ''Em um ato de bravura e total abnegação, salvou vidas ao ajudar na evacuação de hóspedes e garantir a segurança de várias pessoas diante da emergência. Seu gesto heroico reflete o mais puro exemplo de coragem, dedicação e amor ao próximo'', escreveu a corporação em nota de pesar;