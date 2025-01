Escova com dispenser promete facilitar o banho e relaxar os pets por R$ 14

Uma escova de banho para pets tem feito sucesso entre consumidores da Shopee. Ela é compacta, se encaixa na palma da mão e, segundo o fabricante, promove a circulação sanguínea e contribui para a saúde dos animais de estimação.

Além disso, ela promete facilitar a hora do banho, pois conta com um dispenser que libera o xampu durante a escovação. Ainda tem uma boa avaliação média: 4,8 (do total de cinco).



Quer saber se vale a pena para você? Continue a leitura para conhecer todos os detalhes.

O que o fabricante diz sobre essa escova?

É feita de silicone;

É vendida individualmente ou em kits de 2 e 3 unidades;

É flexível e macia ao toque;

Vem com dispenser com capacidade de 80 ml para inserir o xampu;

Medidas: 5,5 cm (altura) x 8,5 cm (largura) e 7,9 cm (profundidade);

Pode ser usada para massagear e limpar ao mesmo tempo.

O que diz quem comprou?

A escova com dispenser tem mais de dez mil avaliações na Shopee. Confira algumas delas:

Gostei muito e chegou rápido. A escovinha é macia e não corre o risco de machucar o seu pet. Tem uma alça que ajuda a segurar. Cabe bastante xampu. Recomendo e vou comprar mais para dar de presente .

Andressa

Gostei bastante da textura e da facilidade de uso. Já comprei duas, porque tenho dois cachorros, para poder dar banho nos dois ao mesmo tempo.

Juliane

Tem um compartimento para colocar o sabão. Comprei para facilitar o banho das minhas cachorrinhas. Entrega rápida e produto com qualidade boa. Fácil de usar.

Kaori

Pontos de atenção

Entre as principais reclamações, estão as de que o produto foi entregue com defeito e que o dispenser libera o xampu de forma muito rápida.

Ótima escova. É bem funcional. Só achei que o sabonete líquido se dispensa muito rápido. Mas gostei do produto. Chegou dentro do prazo e bem embalado.

Tati Souza

Para ter muitas peças vendidas, é uma porcaria. O meu veio furado e faltando cerdas. Todo encardido, cheio de mancha preta e mal embalado.

Nathaly

Produto é péssimo. O xampu não para dentro do frasco. Veio com defeito e não recomendo.

Alex

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.