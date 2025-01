Delegado é preso após atirar em esposa, funcionária e enfermeira no DF

Um delegado da Polícia Civil do Distrito Federal foi preso nesta quinta-feira (16) após ter baleado sua esposa, a empregada doméstica que trabalha em sua casa e uma enfermeira.

O que aconteceu

Mikhail Rocha e Menezes atirou diversas vezes contra sua esposa e uma funcionária. O caso ocorreu na residência do delegado, em um condomínio na região de São Sebastião, nesta manhã.

Durante o ataque, seu filho teria sido atingido por estilhaços. Ele, então, fugiu de casa com a criança e a levou até um hospital no Lago Sul.

No hospital, o homem teve um desentendimento após suposta demora no atendimento e atirou contra uma enfermeira. O UOL tenta contato com a unidade hospitalar para saber sobre o estado de saúde da mulher atingida.

Esposa e empregada doméstica do delegado foram socorridas ao Hospital de Base. O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal confirmou que as pacientes estão sob cuidados no local, mas disse não poder informar a situação de saúde de ambas. Não há informações sobre o estado de saúde da criança.

Polícia Militar foi acionada. A corporação rastreou o atirador e o abordou ainda no Lago Sul. Ele foi preso em flagrante.

Homem portava duas pistolas no momento da prisão, que foram apreendidas. Uma era da Polícia Civil do Distrito Federal e outra de uso particular.

Polícia Civil confirmou a prisão em flagrante do delegado. Em nota, a corporação lamentou profundamente os fatos e manifestou ''solidariedade às vítimas e a seus familiares''.