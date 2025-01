Mais detalhes e maior nitidez: conheça os recursos que só as TVs 4K têm

As TVs 4K ou UHD (Ultra-High Definition) já são uma realidade possível para muitas famílias que desejam recursos e tecnologias que não aparecem nos modelos mais simples. Com o aumento da resolução para 3.840 por 2.160 pixels, quatro vezes mais do que nas TVs Full-HD, o consumidor passa a ver imagens com maior detalhamento, nitidez e profundidade.

Se esse é o seu caso, dá para substituir a TV antiga de 32 polegadas, por exemplo, por um modelo de 43 ou 50 polegadas em uma sala pequena, sem que isso prejudique a qualidade da imagem —mesmo com o sofá perto da tela, a cerca de 1,51 metros de distância.

Outro detalhe: atualmente, a partir de 50 polegadas, praticamente todas as TVs já trazem a resolução 4K —que é padrão nas telas maiores— ou 8K. E o consumidor ainda pode recorrer às tecnologias Mini LED e OLED para turbinar a qualidade da imagem, mais uma exclusividade desses modelos.

Confira a seguir algumas opções de TVs 4K selecionadas pelo Guia de Compras UOL:

Tecnologia Ambilight, que aumenta a imersão ao projetar luzes na parede, acompanhando as cores predominantes na imagem;

Roda o sistema operacional Google TV (evolução do Android), vem com Chromecast integrado e controle remoto que aceita comandos de voz (Google Assistente);

HDR10+, Dolby Vision/Atmos, quatro entradas HDMI com ALLM (modo automático de baixa latência) e VRR (taxa de atualização variável) para games e conectividade Bluetooth;

Taxa de atualização de 60Hz.

Tecnologia QLED, com painel de pontos quânticos para um maior volume de cores visualizadas;

Roda o sistema operacional Google TV (evolução do Android), vem com Chromecast integrado e controle remoto que aceita comandos de voz (Google Assistente);

Processador AiPQ PRO com AI, que otimiza brilho, contraste e nitidez de acordo com a imagem na tela;

Dolby Vision/Atmos, HDR10+, três entradas HDMI 2.1 com ALLM (modo automático de baixa latência) e VRR (taxa de atualização variável), AMD FreeSync, Game Master (para jogabilidade mais fluida), Game Bar (menu para jogos) e conectividade Bluetooth;

Taxa de atualização de 120Hz e som 2.1 com subwoofer embutido na parte traseira da TV.

Tecnologia Nanocell, que deixa as cores mais puras e reais;

Novo processador Alpha5 Gen7 com AI, que ajusta automaticamente o som e o brilho da imagem;

Sistema operacional webOS Re:New Program 2024, com atualizações em cinco anos;

Três entradas HDMI, HDR10, taxa de atualização de 60Hz, painel e otimizador de jogos com acesso a games na nuvem (Nvidia GeForce Now) e conectividade Bluetooth;

Controle Smart Magic com comandos de voz (assistentes ThinQ e Alexa integrados) e suporte a Apple AirPlay 2.

Roda o sistema operacional Tizen (versão 2023), oferece conectividade Bluetooth e traz Bixby e Alexa integrados;

Com plataforma Gaming Hub, que dá acesso a jogos do Xbox Game Pass e Nvidia GeForce Now sem precisar de videogame;

Três entradas HDMI, HDR10+ e taxa de atualização de 60Hz;

Controle remoto com comando de voz e que funciona sem pilhas.

Tecnologias avançadas de imagem

Somente televisores 4K oferecem as tecnologias Mini LED e OLED, que são as mais avançadas da atualidade. No primeiro caso, a vantagem está no número muito maior de LEDs espalhados por toda a extensão da tela, proporcionando imagens com brilho superior e iluminação mais uniforme, diminuindo os vazamentos de luz nos cantos e nas laterais da tela.

Já a tecnologia OLED é imbatível no contraste. É uma tecnologia em que cada pontinho (pixel) da imagem emite sua própria luz. Com isso, o telespectador consegue ver pretos profundos em cenas escuras com boa fidelidade para filmes, séries e games.

"Não há motivos para os fabricantes investirem em tecnologias de ponta e painéis mais caros em TVs com resolução inferior à 4K, que estão caindo em desuso." Alex dos Santos, especialista em TVs e crítico de produtos na revista "Home Theater & Casa Digital"

Com o avanço dos televisores 4K, apareceram as TVs QLED, com painel de pontos quânticos, e Nanocell, com nanopartículas que filtram as cores. Nos dois casos, o benefício é semelhante: maior pureza e volume de cores ao adicionar elementos ao processo de formação da imagem.

Inteligência artificial

Os recursos mais sofisticados de IA também só aparecem em modelos com resolução 4K. Quando a inteligência artificial é adicionada ao processo de upscaling, a simulação de imagens 4K a partir de conteúdos com resolução mais baixa ganha maior realismo. Mas como funciona o upscaling?

"Como cada pixel de uma imagem HD se transforma em quatro pixels em uma tela 4K, o recurso de upscaling utiliza técnicas digitais para que essas imagens sejam apresentadas sem distorções." Marcelo Zuffo, engenheiro e professor da Escola Politécnica da USP

A inteligência artificial também pode adaptar o contraste e o brilho da imagem de acordo com a cena e as características do ambiente. Na parte de áudio, a atuação é parecida, destacando a voz em um telejornal e os efeitos sonoros em um filme de ação, por exemplo.

"Para oferecer essas funções, a TV precisa ter um processador poderoso, que dê conta do recado e também carregue as funções smart com rapidez", afirma Alex dos Santos.

Qual a diferença para games?

As TVs 4K mais avançadas já apresentam taxa de atualização da imagem de 120Hz ou de até 144Hz. Com isso, o jogador pode acompanhar as mudanças em games do PlayStation 5 e Xbox Series X, por exemplo, com transições suaves e controle das instabilidades na tela.

O pacote para jogos nas melhores TVs 4K ainda traz menu gamer e entradas HDMI 2.1, que suportam resolução 4K com taxa de atualização variável (VRR) e modo automático de baixa latência (ALLM). Para completar, verifique se o televisor oferece as tecnologias FreeSync, da AMD, G-Sync, da Nvidia, e Dolby Vision, que deixam as imagens mais fluidas e vivas.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.