Tales: Governo precisa mostrar que sonegadores defendem fake news do Pix

O governo Lula (PT) falha ao não mostrar que os sonegadores são aqueles que mais defendem as mentiras propagadas sobre o Pix, afirmou o colunista Tales Faria no UOL News desta quarta (15).

O anúncio de que a Receita Federal ampliou o serviço de movimentações financeiras gerou uma onda de desinformação nas redes sociais. Proliferaram correntes que diziam, erroneamente, que as transações via Pix passariam a ser taxadas, algo que não vai acontecer. Enquanto a oposição explora o assunto, o Planalto admite que subestimou o "jeitinho brasileiro" em novas regras do Pix.

A turma do andar de baixo não sonega e é acostumada a pagar. Quem sonega é quem ganha mais, e isso precisava estar na cabeça das pessoas. Era preciso que todas as campanhas de comunicação colocassem isso.

Os parlamentares que defendem sonegação e atacam mais essa questão são os mesmos que vivem dando voltinhas e fazendo rachadinhas, que são uma forma de sonegar. Esses mesmos que criam a fake news do Pix eram os mesmos que faziam rachadinha e sonegam. Isso tem que estar claro e a população precisa ver.

A comunicação do governo tem que tratar disso, mas não está. Precisa mostrar até com memes na internet. É simples. Tales Faria, colunista do UOL

Para Tales, toda a polêmica em torno das novas regras do Pix evidencia um problema de comunicação do governo federal, mas outras áreas também têm sua parcela de culpa.

Houve um certo temor [do governo] em falar que ampliaria a fiscalização. Não houve uma decisão correta de dizer que essa medida é defender quem não sonega. Os bolsonaristas usam até essa questão do número, de R$ 2 mil para R$ 5 mil, para confundir o cidadão comum. Isso não é ampliar, mas restringir e tirar o pobre da fiscalização, aumentando-a para quem ganha mais.

Se desde o início o governo tivesse assumido que ampliaria o horizonte da fiscalização e dito que 'quando alguém sonega você é quem paga' não daria espaço para esses aproveitadores que vêm falar em 'covardia' contra os pobres. Inverteu-se tudo e o governo caiu em uma armadilha que ele próprio construiu.

Isso custou a cabeça do ministro da Secom, que não soube lidar com isso. A turma da Fazenda também tem culpa, pois deveria ter trabalhado junto à área da comunicação e o governo estava desarticulado nisso. Um ministro fraco é um suicídio, e no caso ele [Paulo Pimenta] estava enfraquecido por causa de uma luta interna com a esposa do presidente sobre quem mandaria na área da comunicação. Espera-se que, com a posse de Sidônio, essa disputa acabe. Tales Faria, colunista do UOL

Josias: Analógico, governo Lula leva surra digital do bolsonarismo com Pix

A polêmica em torno do Pix mostra como o governo Lula (PT) ainda engatinha no combate à desinformação no meio digital, em um ambiente no qual o bolsonarismo nada de braçada, afirmou o colunista Josias de Souza.

Percebemos o quão nociva pode ser uma mentira difundida nas redes sociais. O Pix se tornou o principal meio de pagamento do brasileiro e não é razoável aceitarmos naturalmente uma campanha de desmoralização, sobretudo quando ela está baseada na mentira.

Impressiona também a incapacidade do governo de perceber que o mundo mudou. Continua analógico, operando em um universo digital. Faz dois anos que Lula sobreviveu a uma tentativa de golpe e o Palácio do Planalto ainda não foi capaz de colocar em pé um plano digital de comunicação.

É muito constrangedor perceber que a primeira missão do Sidônio Palmeira, o novo chefe da comunicação do Lula, é abreviar uma surra que o bolsonarismo está aplicando no governo ao difundir nas redes sociais essa 'Pixcaretagem', uma mentira sobre a taxação do Pix. Josias de Souza, colunista do UOL

Assista ao comentário na íntegra:

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: