Prefeito do Guarujá posta vídeo bebendo água do mar após onda de virose

Após surto de virose nos municípios do litoral de São Paulo, o prefeito do Guarujá, Farid Madi (Podemos) publicou um vídeo bebendo água do mar e convidando turistas a visitar as praias.

O que aconteceu

Vídeo em que prefeito bebe água do mar foi publicado no último domingo (12). A ida à praia ocorreu após protestos da rede hoteleira do município, que alega baixa nas reservas durante o mês de janeiro, após casos de virose, falta de água e arrastões no litoral paulista.

Madi diz que água não está contaminada. Levantamento da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) aponta duas praias do Guarujá como impróprias para banho: Perequê e Enseada. Outras dez praias do município estão liberadas, como a de Pitangueiras, onde o prefeito bebeu a água.

"Venham para cá, vocês vão ser muito bem recebidos", disse ele antes de beber a água do mar. Madi fala sobre os hotéis do município no vídeo publicado em suas redes sociais e mostra que levou a família para curtir o final de semana.

Domingão aqui na Praia de Pitangueiras, vou entrar na água. Eu vou entrar para mergulhar e mostrar que as nossas praias estão ótimas!

Farid Madi (Podemos), prefeito do Guarujá

O surto de virose

O surto de virose no Guarujá começou nas festas de fim de ano.Turistas e moradores lotaram o sistema de saúde do litoral em busca de atendimento médico. Os principais sintomas apontados foram diarréia, vômitos, dores intensas na barriga e náuseas.

Norovírus foi identificado nos exames. Conforme a SES-SP (Secretaria de Estado de Saúde) amostras coletadas no Guarujá e em Praia Grande continham o vírus, mas a origem da contaminação permanece desconhecida.