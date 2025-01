Minério de ferro sobe com dados sólidos da China, mas temor sobre tarifas limita ganhos

Por Amy Lv e Lewis Jackson

PEQUIM (Reuters) - Os contratos futuros do minério de ferro ampliaram os ganhos nesta quarta-feira, auxiliados pelos dados de crédito da China melhores do que o esperado, mas o aumento foi limitado pelos temores de uma escalada nas tensões comerciais depois que o presidente eleito dos EUA, Donald Trump, assumir o cargo na próxima semana.

Trump se comprometeu a impor uma tarifa de 60% sobre os produtos chineses.

O contrato de maio do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 0,71%, a 782,5 iuanes (106,73 dólares) a tonelada, depois de atingir o maior valor desde 2 de janeiro, a 787,5 iuanes a tonelada, no início da sessão.

O minério de ferro de referência para fevereiro na Bolsa de Cingapura subiu 0,26%, para 100,6 dólares a tonelada, depois de alcançar 101,15 iuanes, o maior valor desde 2 de janeiro, no início do dia.

Os bancos chineses concederam 990 bilhões de iuanes (135,03 bilhões de dólares) em novos empréstimos no mês passado, acima do valor previsto em novembro de 2024, superando as previsões dos analistas e impulsionando o sentimento no mercado de ferrosos.

Os preços do principal ingrediente da fabricação de aço subiram cerca de 4% até o momento nesta semana, devido às maiores apostas de estímulo e aos dados fortes do comércio de aço.

"O mercado também continua esperançoso quanto a novas medidas de estímulo após os recentes comentários do vice-ministro das Finanças, Liao Min, de que a China tem poder de fogo fiscal suficiente para responder aos desafios externos", disseram os analistas do ANZ.

No entanto, os ganhos do preço do minério de ferro foram reduzidos devido às preocupações com a demanda em meio aos persistentes problemas do setor imobiliário da China e à desaceleração do crescimento econômico em função de possíveis aumentos tarifários pelos EUA.

O crescimento econômico da China provavelmente desacelerará para 4,5% em 2025 e esfriará ainda mais em 2026, para 4,2%, mostrou uma pesquisa da Reuters.

(Reportagem de Amy Lv e Lewis Jackson em Pequim)