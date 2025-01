Lutador de jiu-jitsu imobiliza suspeito de assaltar joalheria no litoral de SP

Um lutador de jiu-jitsu imobilizou um suspeito de assaltar uma joalheria, em Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo. O homem, de 37 anos, fugia com uma mochila quando foi surpreendido pelo atleta que, com um golpe, o arremessou ao chão e, em seguida, o imobilizou com uma chave de braço. Os itens retirados da joalheria estavam na bolsa e foram recuperados.

O caso ocorreu no sábado, dia 11, e a abordagem foi registrada por câmeras de segurança. A má sorte do suspeito viralizou em redes sociais. As imagens mostram quando o suspeito, em plena luz do dia, invade a joalheria, na Rua Altino Arantes, região central da cidade, e rende uma funcionária com um facão. Em seguida, ele recolhe as joias que estão na vitrine e coloca na bolsa. Quando deixa o local e corre pela rua, perseguido por pedestres, ele se depara com o lutador de jiu-jítsu.

Algumas testemunhas presenciaram a ação. Uma delas ajudou o atleta recolhendo a bolsa, enquanto ele dominava o suspeito. A polícia foi acionada. Os guardas municipais, que chegaram primeiro ao local, encontraram cerca de R$ 6,5 mil em joias, dois smartphones, uma camiseta, um par de chinelos e um facão na bolsa do homem rendido pelo lutador. O facão, segundo a polícia, foi usado para render a funcionária da joalheria.

O suspeito foi levado ao Distrito Policial Central e autuado em flagrante pelo crime de roubo. Depois de ser apresentado em audiência de custódia, ele permaneceu preso. Antes, o homem precisou passar por uma unidade de pronto-atendimento para ser medicado de ferimentos leves sofridos na queda, ao receber o golpe.

O lutador que dominou o ladrão é Lucas Pádua Villegas, de 39 anos, que é competidor faixa azul de jiu-jitsu pela equipe de Oseias Medeiros. Segundo Medeiros, o lutador é seu aluno e estava de folga. Ele agiu ao ouvir os gritos de ‘pega-ladrão’ e ver o rapaz correndo com a mochila, aplicando o golpe conhecido como double-leg - técnica de queda em que o lutador abraça as duas pernas do adversário para tirar seu equilíbrio.

Medeiros homenageou o aluno em sua página no Instagram. "Ladrão se dando mal aqui em Caraguatatuba, roubou uma loja armado com facão e fugiu, mas não esperava que viria a justiça na mesma hora. Deus perdoa, o jiu jitsu não", escreveu. O suspeito não teve a identidade divulgada pela Polícia Civil, o que impossibilitou que a reportagem entrasse em contato com sua defesa.